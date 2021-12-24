Про стан здоров'я Куріса, якого тримають у полоні бойовики, у мережі повідомили уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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З Куріса знущаються, він у важкому стані

За словами Денісової, у СІЗО-5 Донецька до Сергія Куріса застосовувалися тортури електричним струмом, його топили, вішали на дибу, морили голодом, били, завдавали опіків недопалками, погрожували застрелити, зґвалтувати дружину та вбити дитину.

Наразі українця утримують у камері карцерного типу у підвальному приміщенні.

Йому категорично заборонені прогулянки. Через нестачу свіжого повітря у Сергія постійні головні болі, запаморочення та задуха,

– зазначили омбудсменка.

Вона додала, що керівництво слідчого ізолятора на скарги щодо стану здоров'я Куріса не реагує та медичної допомоги не надає.

Ба більше – попри документи, які підтверджують місцеперебування чоловіка, окупаційна адміністрація Росії спростовує факт його утримання.

Денісова вимагає надати Курісу меддопомогу

Уповноважена Ради з прав людини наголосила, що такі дії щодо Сергія Куріса є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права:

Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни,

додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року,

Європейської конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Денісова звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Сергія Куріса, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою меддопомогою.

Вона також попросила координаторку від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись у ситуацію.

Затримання окупантами Сергія Куріса: що відомо

Бойовики затримали Куріса було 6 вересня 2019 у Донецьку на очах у дружини та малої дитини. Троє озброєних чоловіків силоміць кинули чоловіка в автівку та вивезли у невідомому напрямку.

Через 4 дні до його помешкання прийшли "співробітники відділу по боротьбі з організованою злочинністю". Вони привели й закривавленого Сергія Куріса. У його домі провели обшук, під час якого вилучили особисті речі та документи. Відтоді рідні не бачили чоловіка.

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Уривок з допису Людмили Денісової:

Громадянин України Сергій Куріс, який незаконно утримується органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території у СІЗО-5 м. Донецька, після звірячих знущань і допитів перебуває у тяжкому фізичному та моральному стані.

У СІЗО-5 Донецька до Сергія застосовувалися тортури електричним струмом, його топили, вішали на дибу, морили голодом, постійно били, завдавали опіків недопалками, погрожували застрелити, зґвалтувати дружину та вбити дитину.

Наразі він утримується в камері карцерного типу у підвальному приміщенні. Йому категорично заборонені прогулянки. Через нестачу свіжого повітря у Сергія постійні головні болі, запаморочення та задуха.

Керівництво слідчого ізолятора на скарги щодо стану здоров'я не реагує та медичної допомоги не надає.

Попри те, що рідним вдалось отримати документи, які підтверджують місцеперебування Сергія, органи окупаційної адміністрації РФ вперто спростовують факт його утримання.

Такі дії стосовно Сергія є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права.