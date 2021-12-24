О состоянии здоровья Куриса, которого держат в плену боевики, в сети сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Над Курисом издеваются, он в тяжелом состоянии

По словам Денисовой, в СИЗО-5 Донецка к Сергею Курису применялись пытки электрическим током, его топили, вешали на дыбу, морили голодом, избивали, наносили ожоги окурками, угрожали застрелить, изнасиловать жену и убить ребенка.

Пока украинца содержат в камере карцерного типа в подвальном помещении.

Ему категорически запрещены прогулки. Из-за нехватки свежего воздуха у Сергея постоянные головные боли, головокружение и задышка,

– отметили омбудсмен.

Она добавила, что руководство следственного изолятора на жалобы о состоянии здоровья Куриса не реагирует и медицинскую помощь не оказывает.

Более того, несмотря на документы, подтверждающие местонахождение мужчины, оккупационная администрация России опровергает факт его содержания.

Денисова требует оказать Курису медпомощь

Уполномоченная Совета по правам человека подчеркнула, что такие действия в отношении Сергея Куриса являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права:

Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны,

дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года,

Европейской конвенции по защите прав и свобод человека 1950 года.

Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Сергея Куриса, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированную медпомощью.

Она также попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться в ситуацию.

Задержание оккупантами Сергея Куриса: что известно

Боевики задержали Куриса 6 сентября 2019 года в Донецке на глазах у жены и маленького ребенка. Трое вооруженных мужчин насильно бросили мужчину в машину и вывезли в неизвестном направлении.

Через 4 дня в его дом пришли "сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью". Они привели и окровавленного Сергея Куриса. В его доме был проведен обыск, в ходе которого изъяли личные вещи и документы. С тех пор родные не видели мужчину.

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Отрывок из сообщения Людмилы Денисовой:

Гражданин Украины Сергей Курис, незаконно удерживаемый органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории в СИЗО-5 г. Донецка, после зверских издевательств и допросов находится в тяжелом физическом и моральном состоянии.

В СИЗО-5 Донецка к Сергею применялись пытки электрическим током, его топили, вешали на дыбу, морили голодом, постоянно избивали, наносили ожоги окурками, угрожали застрелить, изнасиловать жену и убить ребенка.

В настоящее время он находится в камере карцерного типа в подвальном помещении. Ему категорически запрещены прогулки. Из-за нехватки свежего воздуха у Сергея постоянные головные боли, головокружение и задышка.

Руководство следственного изолятора на жалобы о состоянии здоровья не реагирует и медицинскую помощь не оказывает.

Несмотря на то, что родным удалось получить документы, подтверждающие местонахождение Сергея, органы оккупационной администрации РФ упорно опровергают факт его содержания.

Такие действия касательно Сергея являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права.