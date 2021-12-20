Жінку незаконно затримали у Горлівці у серпні 2018 року та доправили до військової частини Донецька. Там її катували впродовж 3 місяців: застосовували електрострум, душили пакетом, вкручували в коліна шурупи, імітували розстріл і вимагали зізнатись у "державній зраді".

До теми Її довели до спроби суїциду, – донька полоненої про страшні знущання бойовиків над мамою

Через тортури розвинулись хвороби

Пізніше, 27 березня 2020 року, Пєх таки звинуватили у нібито державній зраді та ув'язнили на 13 років. Однак через жорстокі тортури у неї стрімко розвинулась низка хвороб:

артроз колінних та кульшових суглобів з порушенням їхніх функцій 2 – 3 ступеня;

варикозне розширення вен ніг;

хронічний тромбофлебіт, який може призвести до трофічної виразки та гангрени.

Пєх потрібна госпіталізація

За словами омбудсменки Людмили Денісової, жінка не може ходити без відповідної палички та страждає на тяжку форму епілепсії. Також жінка має резистентну форму гіпертонічної хвороби, стенокардію та порушення зору.

Пєх потрібна термінова госпіталізація у відділення травматології для надання оперативного втручання та визначення подальшого лікування у невропатолога та судинного хірурга,

– повідомила омбудсменка.

Денісова звернулась за допомогою до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста та координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер.

Усі дії окупантів стосовно Олени є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права,

– наголосила омбудсменка.

Що відомо про Олену Пєх

До арешту жінка викладала у школі німецьку, російську мову та літературу.

Також вона була старшим науковим співробітником у Горлівському художньому музеї.

Проводила екскурсії, писала наукові статті, брала участь у конференціях.

У серпні 2014 року виїхала до Одеси, де займалася перекладами.

Пізніше вимушено повернулась на окуповані території, щоб доглядати за хворою мамою.

До теми – політв'язень повернувся в Україну після 7 років в'язниці: дивіться відео



Текст публікації Людмили Денісової:

Інформую про критичний стан здоров'я громадянки України Олени Пєх, яка незаконно утримується органами окупаційної адміністрації Росії на тимчасово окупованій території Донецької області у Сніжнянській виправній колонії №127.

Олену було затримано у серпні 2018 року у Горлівці. Три місяці її тримали на гауптвахті однієї з військових частин м. Донецька, де катували електрострумом, душили пакетом, вкручували в коліна шурупи, імітували розстріл і вимагали зізнання в "держзраді".

27 березня 2020 року Олену було засуджено до 13 років ув'язнення за звинуваченням у "державній зраді".

Після нелюдських тортур в Олени Пєх стрімко розвинувся артроз колінних та кульшових суглобів з порушенням їх функцій 2 – 3 ступеня, варикозне розширення вен ніг, хронічний тромбофлебіт, який може призвести до трофічної виразки та гангрени. Вона не може пересуватися без палички та страждає на тяжку форму епілепсії. Крім того, жінка має резистентну форму гіпертонічної хвороби, тяжку стенокардію та порушення зору.

Олені потрібна термінова госпіталізація у відділення травматології для надання оперативного втручання та визначення подальшого лікування у невропатолога та судинного хірурга.

До арешту Олена Пєх викладала у школі німецьку, російську мову та літературу, працювала у Горлівському художньому музеї на посаді старшого наукового співробітника. Проводила екскурсії, писала наукові статті, брала участь у конференціях. У серпні 2014 року виїхала до м. Одеси, де займалася перекладами. Згодом була змушена повернутися в ОРДО, м. Дебальцеве, де доглядала хвору на інсульт маму.

Всі вищеназвані дії стосовно Олени є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, у тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції з захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Олени Пєх, сприяти її негайній госпіталізації та наданню кваліфікованої медичної допомоги.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись, сприяти наданню відповідної допомоги та порушити питання про її звільнення за станом здоров'я.