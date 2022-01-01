Про стан Корсуна розповіла омбудсменка Людмила Денісова. Чоловік зараз перебуває у Макіївській виправній колонії №32.

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Павло Корсун служив у зоні збройного конфлікту

Павло Корсун – старший солдат 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. З 31 травня 2016 року він ніс військову службу в зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях.

Корсуна та інших військових затримали у 2019 році

22 травня 2019 року його та ще 7 військових затримали під час виконання завдання. Це сталось під час перетину контрольно-пропускного пункту "Березове-2" в районі Новотроїцького.

Важливо! 5 військових – Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду звільнили в рамках обміну. Роман Безпалий до свого звільнення не дожив, за повідомленням окупантів, він наклав на себе руки.

У полоні залишився Павло Корсун та Юрій Гордейчук. У червні 2019 року Корсуна засудили до 17 років позбавлення волі за так звану "диверсійну діяльність".

У Корсуна – хронічне захворювання

Як повідомила Денісова, у Корсуна хронічне захворювання – двосторонній гнійний гайморит. У будь-який момент може статись запалення мозкової оболонки і навіть абсцес головного мозку. Окрім того, у військового діагностовано міокардит та ураження нирок.

Чи надається йому потрібна медична допомога, невідомо, оскільки представники окупаційної адміністрації Росії не дозволяють рідним бачитися з Павлом,

– повідомила Денісова.

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Омбудсменка звернулась до Міжнародного комітету Червоного Хреста, аби його представники відвідали Корсуна.

Українські полонені – у важкому стані: коротко

Українська лікарка Наталія Стаценко, яка перебуває в незаконному ув'язненні в Макіївці – у важкому стані. Жінка потребує негайної госпіталізації.

В українця Володимира Черкаса, який теж у колонії у Макіївці, – проблеми з серцем.

Після звірячих знущань і допитів перебуває у важкому фізичному й моральному стані і Сергій Куріс.

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Текст публікації Людмили Денісової:

Полонений військовослужбовець Павло Корсун, який незаконно утримується у Макіївській виправній колонії № 32 в ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров'ям.

У червні 2019 року Павла Корсуна було засуджено так званим "Верховним судом" в ОРДО до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсійну діяльність".

Павло має хронічне захворювання – двосторонній гнійний гайморит, який в будь-який момент може спричинити запалення мозкової оболонки і навіть абсцес головного мозку, а також стати джерелом генералізованої інфекції. Крім того, у нього діагностовано міокардит та ураження нирок.