О состоянии Корсуна рассказала омбудсмен Людмила Денисова. Мужчина сейчас находится в Макеевской исправительной колонии №32.

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Павел Корсун служил в зоне вооруженного конфликта

Павел Корсун – старший солдат 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 31 мая 2016 года он нес военную службу в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Корсуна и других военных задержали в 2019 году

22 мая 2019 года его и еще 7 военных задержали во время выполнения задания. Это произошло во время пересечения контрольно-пропускного пункта "Березовое-2" в районе Новотроицкого.

Важно! 5 военных – Александра Геймура, Кима Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяева, Виктора Шайду – освободили в рамках обмена. Роман Беспалый до своего освобождения не дожил, по сообщению оккупантов, он покончил с собой.

В плену остались Павел Корсун и Юрий Гордейчук. В июне 2019 года Корсуна приговорили к 17 годам лишения свободы за так называемую "диверсионную деятельность".

У Корсуна – хроническое заболевание

Как сообщила Денисова, у Корсуна хроническое заболевание – двусторонний гнойный гайморит. В любой момент может произойти воспаление мозговой оболочки и даже абсцесс головного мозга. Кроме того, у военного диагностированы миокардит и поражение почек.

Оказывается ли ему нужна медицинская помощь, неизвестно, поскольку представители оккупационной администрации России не позволяют родным видеться с Павлом,

– сообщила Денисова.

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Омбудсмен обратилась в Международный комитет Красного Креста, чтобы его представители посетили Корсуна.

Украинские пленные – в тяжелом состоянии: коротко

Украинская врач Наталья Стаценко, которая находится в незаконном заключении в Макеевке – в тяжелом состоянии. Женщина нуждается в немедленной госпитализации.

У украинца Владимира Черкаса, который тоже в колонии в Макеевке, – проблемы с сердцем.

После зверских издевательств и допросов находится в тяжелом физическом и моральном состоянии и Сергей Курис.

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Текст публикации Людмилы Денисовой:

Пленный военнослужащий Павел Корсун, который незаконно содержится в Макеевской исправительной колонии № 32 в ОРДО, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

В июне 2019 года Павел Корсун был приговорен так называемым "судом" в ОРДО к 17 годам лишения свободы за якобы "диверсионную деятельность".

Павел имеет хроническое заболевание – двусторонний гнойный гайморит, который в любой момент может вызвать воспаление мозговой оболочки и даже абсцесс головного мозга, а также стать источником генерализованной инфекции. Кроме того, у него диагностированы миокардит и поражение почек.