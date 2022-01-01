О состоянии Корсуна рассказала омбудсмен Людмила Денисова. Мужчина сейчас находится в Макеевской исправительной колонии №32.
К теме Обмен пленными до конца 2021 года: Гармаш оценил шансы
Павел Корсун служил в зоне вооруженного конфликта
Павел Корсун – старший солдат 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 31 мая 2016 года он нес военную службу в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.
Корсуна и других военных задержали в 2019 году
22 мая 2019 года его и еще 7 военных задержали во время выполнения задания. Это произошло во время пересечения контрольно-пропускного пункта "Березовое-2" в районе Новотроицкого.
В плену остались Павел Корсун и Юрий Гордейчук. В июне 2019 года Корсуна приговорили к 17 годам лишения свободы за так называемую "диверсионную деятельность".
У Корсуна – хроническое заболевание
Как сообщила Денисова, у Корсуна хроническое заболевание – двусторонний гнойный гайморит. В любой момент может произойти воспаление мозговой оболочки и даже абсцесс головного мозга. Кроме того, у военного диагностированы миокардит и поражение почек.
Оказывается ли ему нужна медицинская помощь, неизвестно, поскольку представители оккупационной администрации России не позволяют родным видеться с Павлом,
– сообщила Денисова.
Читайте также Украинского политзаключенного Яцкина этапировали в Кемеровскую область России
Омбудсмен обратилась в Международный комитет Красного Креста, чтобы его представители посетили Корсуна.
Украинские пленные – в тяжелом состоянии: коротко
- Украинская врач Наталья Стаценко, которая находится в незаконном заключении в Макеевке – в тяжелом состоянии. Женщина нуждается в немедленной госпитализации.
- У украинца Владимира Черкаса, который тоже в колонии в Макеевке, – проблемы с сердцем.
- После зверских издевательств и допросов находится в тяжелом физическом и моральном состоянии и Сергей Курис.
Смотрите видео о том, как российские власти угрожают геноцидом, в "Антидот"
Текст публикации Людмилы Денисовой:
Пленный военнослужащий Павел Корсун, который незаконно содержится в Макеевской исправительной колонии № 32 в ОРДО, имеет серьезные проблемы со здоровьем.
В июне 2019 года Павел Корсун был приговорен так называемым "судом" в ОРДО к 17 годам лишения свободы за якобы "диверсионную деятельность".
Павел имеет хроническое заболевание – двусторонний гнойный гайморит, который в любой момент может вызвать воспаление мозговой оболочки и даже абсцесс головного мозга, а также стать источником генерализованной инфекции. Кроме того, у него диагностированы миокардит и поражение почек.