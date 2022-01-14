Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Хараберюшей подвергают жестоким пыткам.

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Хараберюшей задержали в 2017 году по дороге на завод

Братьев задержали в августе 2017 году по дороге на работу – Донецкий металлургический завод. Мужчин силой затолкали в микроавтобус так называемые "силовики".

Сергея и Дмитрия били и пытали током, требовали признания, что они родственники Александра Хараберюша. Этот украинский контрразведчик погиб в Мариуполе в 2017 году.

Хараберюши были в пыточной "Изоляция"

Хараберюшей перевели в пыточную боевиков "Изоляция". Там пытки продолжились.

Сергея бросили в подвал, а Дмитрия – в камеру №8, где заставляли издеваться над другим заложником. Когда Дмитрий не согласился, ему отбили почки,

– написала Денисова.

Одному из братьев приказали газонокосилкой срезать траву на поле с минными растяжками. Чтобы не подорваться, траву он вырывал руками. В 2018 году Хараберюшей перевели в СИЗО Донецка, мужчин приговорили к 11 годам заключения за "шпионаж".

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Обратите внимание! Все действия боевиков в отношении Хараберюшей являются нарушением норм украинского права. Денисова просит представителей Международного комитета Красного Креста совершить визит к братьям и способствовать госпитализации.

Украинцы – в ужасном состоянии в заключении: главное

Военнослужащий Павел Корсун уже в течение 2 лет находится в плену у боевиков. Его состояние здоровья – очень сложное.

В критическом состоянии в плену боевиков и врач Наталья Стаценко. Она нуждается в немедленной госпитализации.

Проблемы с сердцем и у Владимира Черкаса, который уже 4 года в незаконном заключении.

Политзаключенный Олег Таран во время пыток в пыточной "Изоляция" перенес клиническую смерть.

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Текст публикации Людмилы Денисовой:

Братья Сергей и Дмитрий Хараберюши, которые незаконно удерживаются органами оккупационной администрации РФ в Макеевской исправительной колонии №32, подвергаются жестоким пыткам за свою проукраинскую позицию.

Все вышеназванные действия в отношении братьев Хараберюшей являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года.