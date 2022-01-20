Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Богдану Ковальчуку не было и 18 лет, когда 31 августа 2016 года его вместе с 5 несовершеннолетними друзьями похитили с временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области.

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Оккупанты уже 6 лет удерживают украинца

Представители оккупационной администрации обвинили ребят в подрывной деятельности. По их версии, украинцы якобы сотрудничали со Службой безопасности и организовывали подрывы автомобилей и "отделения милиции ДНР".

Богдан Ковальчук прошел застенки, однако ни разу не пожаловался на пытки и издевательства, которые ему пришлось пережить.

Денисова подчеркнула, что украинская сторона просила освободить подростков. И в июле 2018 года "верховный суд" оккупантов приговорил их за "терроризм" на срок от 10 до 15 лет.

Сейчас Богдан Ковальчук отбывает 10-тилетний срок незаконного заключения в Торезской исправительной колонии № 28,

– отметила Денисова.

Ему сейчас 23 года, и из них почти 6 – он ждет освобождения.

Парень не изменяет принципам

Накануне взаимного освобождения 29 декабря 2019 года ребятам и родителям предложили в обмен на "помилование" отказаться от перехода на подконтрольную Украине территорию.

Однако Богдан Ковальчук тогда не согласился. "Он мотивировал решение тем, что не может изменить своим принципам свободы, правды и преданности Родине", – отметила Денисова.

У украинца серьезные проблемы со здоровьем

По словам родных, парень имеет серьезные проблемы с легкими и нуждается в постоянном обследовании врачом, которые в условиях заключения не проводят.

До карантина в исправительном учреждении его могла посещать мама, она передавала лекарства и продукты. Однако уже длительное время родные не имеют с Ковальчуком связи.

До плена Богдан окончил Ясиноватский профессиональный лицей железнодорожного транспорта, хотел быть железнодорожником, как его мать. Кроме нее, парня ждут бабушки и 84-летний прадедушка.

Денисова призывает уволить Богдана Ковальчука

Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что все вышеназванные действия в отношении Богдана Ковальчука являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в частности Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года.

Она обратилась к руководству Красного Креста в Украине срочно осуществить визит к Богдану Ковальчуку, способствовать его немедленному освобождению.

Кроме того, омбудсмен просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для возбуждения вопроса о его освобождении.

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Отрывок из сообщения Людмилы Денисовой:

Представители оккупационной администрации обвинили ребят в подрывной деятельности. По их версии, они якобы сотрудничали со Службой безопасности Украины и организовывали подрывы автомобилей и "отделения милиции ДНР".

На протяжении более пяти лет гражданин Украины прошел застенки МГБ "ДНР", но ни разу не пожаловался на пытки и издевательства, которые ему пришлось пережить.

Несмотря на все требования Украины освободить подростков, в июле 2018 года "Верховный суд ДНР", приговорил их за "терроризм" на срок от десяти до пятнадцати лет.

Сейчас Богдан Ковальчук отбывает 10-летний срок незаконного заключения в Торезькій исправительной колонии № 28. Ему сейчас 23 года, и из них почти шесть – он ждет освобождения! Накануне взаимного освобождения 29 декабря 2019 года ребятам и родителям предложили в обмен на «помилование» отказаться от перехода на подконтрольную Правительству Украины территорию. Согласились все, кроме Богдана Ковальчука. Он мотивировал решение тем, что не может изменить своим принципам свободы, правды и преданности Родине.

По словам родных, Богдан имеет серьезные проблемы с легкими и нуждается в постоянном обследовании врачом, которые в условиях заключения не проводятся. До карантинных ограничений посещать в исправительном учреждении могла его только мать, которая передавала лекарства и продукты. Однако, уже длительное время родные не имеют с ним связи.

Все вышеназванные действия в отношении Богдан Ковальчук нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека 1950 года.