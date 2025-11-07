Оккупанты ударили КАБами по АЗС на Харьковщине: есть пострадавшие
- Российские войска атаковали КАБами АЗС в Песочинской общине Харьковского района, повредив несколько автомобилей.
- В результате удара травмированы 5 человек, в том числе работник полиции, всех госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
Оккупанты ударили авиабомбами по АЗС на Харьковщине. Известно о пострадавших.
Полиция оказывает пострадавшим помощь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Харьковской области.
Смотрите также Россия снова атакует Украину "Шахедами": где сейчас движутся вражеские дроны
Что известно об ударе по АЗС на Харьковщине?
Российские войска около 21:00 7 ноября атаковали КАБами АЗС Песочинской громады Харьковского района. Повреждены АЗС и несколько автомобилей.
В результате удара травмированы 5 человек, в частности работника полиции. Их всех госпитализировали. Они имеют травмы различной степени тяжести. Кроме полицейского, это две женщины в возрасте 56 и 39 лет и двое мужчин – 35 и 31 года.
На месте работают следственно-оперативные группы, спасатели и медики. Полицейские документируют последствия военного преступления, помогают пострадавшим и обеспечивают общественную безопасность.
Последствия удара по АЗС на Харьковщине
Вражеские дроны атаковали отделение "Новой почты" в Чугуеве
Вражескими дронами было уничтожено отделение №1 "Новой почты" в Чугуеве.
Работники и клиенты не пострадали, однако в отделении находились 523 посылки, объявленной стоимостью почти 10 миллионов гривен. Почти все они уничтожены.
"Новая почта" сообщила, что компания компенсирует потерю отправлений клиентам. Рядом установят временное мобильное отделение для обслуживания клиентов.