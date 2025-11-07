Укр Рус
7 ноября, 22:34
2

Оккупанты ударили КАБами по АЗС на Харьковщине: есть пострадавшие

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Российские войска атаковали КАБами АЗС в Песочинской общине Харьковского района, повредив несколько автомобилей.
  • В результате удара травмированы 5 человек, в том числе работник полиции, всех госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Оккупанты ударили авиабомбами по АЗС на Харьковщине. Известно о пострадавших.

Полиция оказывает пострадавшим помощь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Харьковской области.

Что известно об ударе по АЗС на Харьковщине?

Российские войска около 21:00 7 ноября атаковали КАБами АЗС Песочинской громады Харьковского района. Повреждены АЗС и несколько автомобилей.

В результате удара травмированы 5 человек, в частности работника полиции. Их всех госпитализировали. Они имеют травмы различной степени тяжести. Кроме полицейского, это две женщины в возрасте 56 и 39 лет и двое мужчин – 35 и 31 года.

На месте работают следственно-оперативные группы, спасатели и медики. Полицейские документируют последствия военного преступления, помогают пострадавшим и обеспечивают общественную безопасность.

Последствия удара по АЗС на Харьковщине

Вражеские дроны атаковали отделение "Новой почты" в Чугуеве

  • Вражескими дронами было уничтожено отделение №1 "Новой почты" в Чугуеве.

  • Работники и клиенты не пострадали, однако в отделении находились 523 посылки, объявленной стоимостью почти 10 миллионов гривен. Почти все они уничтожены.

  • "Новая почта" сообщила, что компания компенсирует потерю отправлений клиентам. Рядом установят временное мобильное отделение для обслуживания клиентов.