7 листопада, 22:34
2

Окупанти вдарили КАБами по АЗС на Харківщині: є постраждалі

Сергій Попович
Основні тези
  • Російські війська атакували КАБами АЗС у Пісочинській громаді Харківського району, пошкодивши кілька автомобілів.
  • Внаслідок удару травмовано 5 людей, зокрема працівника поліції, усіх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Окупанти вдарили авіабомбами по АЗС на Харківщині. Відомо про постраждалих.

Поліція надає постраждалим допомогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Харківської області.

Що відомо про удар по АЗС на Харківщині?

Російські війська близько 21:00 7 листопада атакували КАБами АЗС Пісочинської громади Харківського району. Пошкоджено АЗС та кілька автомобілів.

Унаслідок удару травмовано 5 людей, зокрема працівника поліції. Їх усіх госпіталізували. Вони мають травми різного ступеня тяжкості. Окрім поліцейського, це дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків – 35 і 31 року.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики. Поліцейські документують наслідки воєнного злочину, допомагають постраждалим і забезпечують громадську безпеку.

Наслідки удару по АЗС на Харківщині

Ворожі дрони атакували відділення "Нової пошти" у Чугуєві

  • Ворожими дронами було знищене відділення №1 "Нової пошти" в Чугуєві.

  • Працівники та клієнти не постраждали, проте у відділенні перебували 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 мільйонів гривень. Майже всі вони знищені.

  • "Нова пошта" повідомила, що компанія компенсує втрату відправлень клієнтам. Поруч встановлять тимчасове мобільне відділення для обслуговування клієнтів.