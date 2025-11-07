Окупанти вдарили КАБами по АЗС на Харківщині: є постраждалі

Окупанти вдарили авіабомбами по АЗС на Харківщині. Відомо про постраждалих.

Поліція надає постраждалим допомогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Харківської області.

Що відомо про удар по АЗС на Харківщині?

Російські війська близько 21:00 7 листопада атакували КАБами АЗС Пісочинської громади Харківського району. Пошкоджено АЗС та кілька автомобілів.

Унаслідок удару травмовано 5 людей, зокрема працівника поліції. Їх усіх госпіталізували. Вони мають травми різного ступеня тяжкості. Окрім поліцейського, це дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків – 35 і 31 року.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики. Поліцейські документують наслідки воєнного злочину, допомагають постраждалим і забезпечують громадську безпеку.

Наслідки удару по АЗС на Харківщині

