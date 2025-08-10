Укр Рус
Оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре Запорожья: есть пострадавшие
10 августа, 18:16
1

Оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре Запорожья: есть пострадавшие

Ирина Чеботникова

Россияне ударили по Запорожью вечером 10 августа. Довольно быстро в ОВА сообщили о последствиях обстрела.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ивана Федорова.

Какие последствия удара по Запорожью 10 августа?

Федоров назвал, куда попал враг. К сожалению, известно и о пострадавших.

Предварительно, двое пострадавших в результате вражеского удара по объекту транспортной инфраструктуры, 
– написал глава ОВА.

 

 