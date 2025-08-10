10 августа, 18:16
Оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре Запорожья: есть пострадавшие
Россияне ударили по Запорожью вечером 10 августа. Довольно быстро в ОВА сообщили о последствиях обстрела.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ивана Федорова.
Какие последствия удара по Запорожью 10 августа?
Федоров назвал, куда попал враг. К сожалению, известно и о пострадавших.
Предварительно, двое пострадавших в результате вражеского удара по объекту транспортной инфраструктуры,
– написал глава ОВА.