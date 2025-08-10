Оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре Запорожья: есть пострадавшие

Россияне ударили по Запорожью вечером 10 августа. Довольно быстро в ОВА сообщили о последствиях обстрела.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Ивана Федорова. Какие последствия удара по Запорожью 10 августа? Федоров назвал, куда попал враг. К сожалению, известно и о пострадавших. Предварительно, двое пострадавших в результате вражеского удара по объекту транспортной инфраструктуры,

– написал глава ОВА.