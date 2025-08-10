Окупанти вдарили по автовокзалу на Запоріжжі: є постраждалі
Росіяни вдарили по Запоріжжю увечері 10 серпня. Досить швидко в ОВА повідомили про наслідки обстрілу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Івана Федорова.
Які наслідки удару по Запоріжжю 10 серпня?
Вибухи у Запорізькій області пролунали близько шостої вечора.
Федоров назвав, куди влучив ворог, – це об'єкт транспортної інфраструктури. На жаль, відомо і про постраждалих.
Спершу писали про двох постраждалих внаслідок ворожого удару. За кілька хвилин Федоров уточнив: постраждалих уже троє, вони у стані середньої тяжкості. Всім надається допомога.
8 постраждалих, один з них у важкому стані – такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чотирьох людей медики оцінюють як середньої тяжкості,
– написав Федоров о 18:52.
Повітряні сили писали, що на Запоріжжя летять КАБи.
Росіяни обстріляли Запоріжжя 10 серпня / Фото Запорізька ОВА
"Радіо Свобода" вказало, що один удар припав по автовокзалу.
Під завалами на місці удару по автовокзалу ще можуть бути люди. Другий удар було нанесено по університетській клініці,
– написали журналісти.
Російські обстріли часом мають далекосяжні наслідки. Наприклад, київські поліцейські, постраждалі під час ракетного удару 31 липня, досі в лікарні. А ще зросла кількість жертв атаки на Чернівці 12 липня: 10 серпня у лікарні померла 71-річна жінка.