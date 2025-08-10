Росіяни вдарили по Запоріжжю увечері 10 серпня. Досить швидко в ОВА повідомили про наслідки обстрілу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Івана Федорова.

Які наслідки удару по Запоріжжю 10 серпня?

Вибухи у Запорізькій області пролунали близько шостої вечора.

Федоров назвав, куди влучив ворог, – це об'єкт транспортної інфраструктури. На жаль, відомо і про постраждалих.

Спершу писали про двох постраждалих внаслідок ворожого удару. За кілька хвилин Федоров уточнив: постраждалих уже троє, вони у стані середньої тяжкості. Всім надається допомога.

8 постраждалих, один з них у важкому стані – такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чотирьох людей медики оцінюють як середньої тяжкості,

– написав Федоров о 18:52.

Повітряні сили писали, що на Запоріжжя летять КАБи.

Росіяни обстріляли Запоріжжя 10 серпня / Фото Запорізька ОВА

"Радіо Свобода" вказало, що один удар припав по автовокзалу.

Під завалами на місці удару по автовокзалу ще можуть бути люди. Другий удар було нанесено по університетській клініці,

– написали журналісти.

Російські обстріли часом мають далекосяжні наслідки. Наприклад, київські поліцейські, постраждалі під час ракетного удару 31 липня, досі в лікарні. А ще зросла кількість жертв атаки на Чернівці 12 липня: 10 серпня у лікарні померла 71-річна жінка.