Укр Рус
24 Канал Новости Украины Около 17 тысяч человек без света: Россия атаковала энергообъект на Черниговщине
18 октября, 10:48
2

Около 17 тысяч человек без света: Россия атаковала энергообъект на Черниговщине

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Российские войска атаковали энергообъект в Черниговской области, оставив 17 тысяч абонентов без электроснабжения.
  • Энергетики работают над восстановлением электроснабжения и напоминают о мерах безопасности.

Российские военные продолжают терроризировать Украину, осуществляя атаки на объекты критической инфраструктуры. Оккупанты ударили по энергообъекту в Черниговской области и оставили 17 тысяч человек без света

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.

Смотрите также Россия готовится к блэкаутам: разработали первый мобильный накопитель энергии

Какие последствия российского террора?

В ночь на субботу, 18 октября, российские военные попали в энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области.

Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов,
– заявили в Черниговоблэнерго.

Сейчас энергетики работают над восстановлением. Они напомнили украинцам об информационной тишине и мерах собственной безопасности.

Удары по энергетике: что известно?

  • Напомним, что из-за российских обстрелов критической инфраструктуры в Киеве 16 октября применили экстренные отключения света. Они также касались нескольких других областей Украины.

  • В четверг, 16 октября, российские военные атаковали Украину, применив более 300 ударных дронов и 37 ракет, нанося ущерб энергетической и гражданской инфраструктуре.

  • Зеленский отмечал применении Россией двойного террора, используя "Шахеды" с кассетными боеприпасами и нанося повторные удары, чтобы ранить спасателей и энергетиков, которые восстанавливают повреждения.