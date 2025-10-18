Около 17 тысяч человек без света: Россия атаковала энергообъект на Черниговщине
- Российские войска атаковали энергообъект в Черниговской области, оставив 17 тысяч абонентов без электроснабжения.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения и напоминают о мерах безопасности.
Российские военные продолжают терроризировать Украину, осуществляя атаки на объекты критической инфраструктуры. Оккупанты ударили по энергообъекту в Черниговской области и оставили 17 тысяч человек без света
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.
Какие последствия российского террора?
В ночь на субботу, 18 октября, российские военные попали в энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области.
Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов,
– заявили в Черниговоблэнерго.
Сейчас энергетики работают над восстановлением. Они напомнили украинцам об информационной тишине и мерах собственной безопасности.
Удары по энергетике: что известно?
Напомним, что из-за российских обстрелов критической инфраструктуры в Киеве 16 октября применили экстренные отключения света. Они также касались нескольких других областей Украины.
В четверг, 16 октября, российские военные атаковали Украину, применив более 300 ударных дронов и 37 ракет, нанося ущерб энергетической и гражданской инфраструктуре.
Зеленский отмечал применении Россией двойного террора, используя "Шахеды" с кассетными боеприпасами и нанося повторные удары, чтобы ранить спасателей и энергетиков, которые восстанавливают повреждения.