24 Канал Новини України Близько 17 тисяч людей без світла: Росія атакувала енергооб'єкт на Чернігівщині
18 жовтня, 10:48
Близько 17 тисяч людей без світла: Росія атакувала енергооб'єкт на Чернігівщині

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Російські війська атакували енергооб'єкт у Чернігівській області, залишивши 17 тисяч абонентів без електропостачання.
  • Енергетики працюють над відновленням електропостачання та нагадують про заходи безпеки.

Російські військові продовжують тероризувати Україну, здійснюючи атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Окупанти вдарили по енергооб'єкту в Чернігівській області та залишили 17 тисяч людей без світла

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Чернігівобленерго.

Які наслідки російського терору?

У ніч проти суботи, 18 жовтня, російські військові поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району Чернігівської області.

Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів,
– заявили в Чернігівобленерго. 

Зараз енергетики працюють над відновленням. Вони нагадали українцям про інформаційну тишу та заходи власної безпеки.

Удари по енергетиці: що відомо?

  • Нагадаємо, що через російські обстріли критичної інфраструктури у Києві 16 жовтня застосували екстрені відключення світла. Вони також стосувалися кількох інших областей України.

  • У четвер, 16 жовтня, російські військові атакували Україну, застосувавши понад 300 ударних дронів і 37 ракет, завдаючи шкоди енергетичній та цивільній інфраструктурі.

  • Зеленський наголошував на застосуванні Росією подвійного терору, використовуючи "Шахеди" з касетними боєприпасами та завдаючи повторних ударів, щоб поранити рятувальників та енергетиків, які відновлюють пошкодження.