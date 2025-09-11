Все зависит от одного разговора: как заставить Путина прекратить войну
- Российский диктатор Путин не заинтересован в прекращении войны в Украине. Однако все же есть варианты, как на него надавить.
- Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предположил, как заставить Путина прекратить войну.
Владимир Путин любит показывать, якобы он может делать все, что ему только заблагорассудится. Но на самом деле диктатор постепенно погружает Россию в зависимость от своего "партнера".
Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, сейчас единственной стороной, которая приобретает существенные выгоды от войны в Украине, является Китай. При этом они еще и пытаются продемонстрировать равноудаленность от страны-агрессора и страны-жертвы.
Читайте также Путин привез из Китая бомбу замедленного действия для России
Может ли Китай заставить Путина прекратить войну?
Как отметил Пендзин, звучали мысли, что стоило бы разорвать сотрудничество с Китаем. Но тут не стоит забывать о ряде вещей. Китай – один из крупнейших торговых партнеров Украины. И не секрет, откуда берутся все запчасти и элементная база для производства тех же FPV-дронов.
Вполне вероятно, что Китай будет использовать войну в Украине во время торговой дискуссии с США. Вокруг нее крутится много разных тем. В том числе и то, как Европа будет строить свои отношения с Китаем. Она может пойти своим путем. Или же будет действовать тут в сотрудничестве с США.
Учитывая все это, дискуссии с диктатором Путиным об окончании войны не имеют особого смысла. Все это, вероятно, будет решаться от переговоров США и Китая.
Путин не принимает серьезные решения. Он едет за разрешением в Пекин. Помните, как Путин приехал на Олимпиаду в Китай? А потом началась полномасштабная война. Сейчас они встретились на ШОС. И теперь полетели дроны в Польшу. Мы видим, как формируется второй полюс принятия решений в мировой политике. А торговая политика США загоняет в "объятия" Китая страны, которые никогда в жизни там не были,
– отметил Пендзин.
Китай поддерживает Россию
- Китай помогает России в войне против Украины. В свое время глава МИД Китая Ван И даже, по данным СМИ, сказал, что Пекин не может позволить России проиграть.
- Представитель ГУР Андрей Юсов заметил, что Китай не предоставляет России военную помощь. Но все остальное – это вопрос сложного дипломатического процесса.
- При этом Китай разрешает экспорт товаров двойного назначения, что усиливает российский ВПК. СМИ сообщали, что Пекин помог врагу существенно нарастить производство ударных дронов, которые Россия запускает по украинским городам.