Все залежить від однієї розмови: як змусити Путіна припинити війну
- Російський диктатор Путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні. Однак все ж є варіанти, як на нього натиснути.
- Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин припустив, як змусити Путіна припинити війну.
Володимир Путін любить показувати, нібито він може робити все, що йому тільки заманеться. Але насправді диктатор поступово занурює Росію у залежність від свого "партнера".
Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, зараз єдиною стороною, яка набуває суттєві вигоди від війни в Україні, є Китай. При цьому вони ще й намагаються продемонструвати рівновіддаленість від країни-агресорки та країни-жертви.
Чи може Китай змусити Путіна припинити війну?
Як наголосив Пендзин, лунали думки, що варто було б розірвати співробітництво з Китаєм. Але тут не варто забувати про низку речей. Китай – один із найбільших торгівельних партнерів України. Та й не секрет, звідки беруться усі запчастини та елементна база для виробництва тих же FPV-дронів.
Цілком ймовірно, що Китай використовуватиме війну в Україні під час торгівельної дискусії зі США. Навколо неї крутиться багато різних тем. Зокрема й те, як Європа будуватиме свої відносини з Китаєм. Вона може піти своїм шляхом. Або ж діятиме тут у співпраці зі США.
Враховуючи усе це, дискусії з диктатором Путіним про закінчення війни не мають особливого сенсу. Все це, ймовірно, буде вирішуватися від перемовин США та Китаю.
Путін не ухвалює серйозні рішення. Він їде за дозволом в Пекін. Пам'ятаєте, як Путін приїхав на Олімпіаду в Китай? А потім почалася повномасштабна війна. Зараз вони зустрілися на ШОС. І тепер полетіли дрони до Польщі. Ми бачимо, як формується другий полюс прийняття рішень у світовій політиці. А торгівельна політика США заганяє в "обійми" Китаю країни, які ніколи в житті там не були,
– зазначив Пендзин.
Китай підтримує Росію
- Китай допомагає Росії у війні проти України. Свого часу очільник МЗС Китаю Ван Ї навіть, за даними ЗМІ, сказав, що Пекін не може дозволити Росії програти.
- Представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що Китай не надає Росії військову допомогу. Але все інше – це питання складного дипломатичного процесу.
- При цьому Китай дозволяє експорт товарів подвійного призначення, що посилює російський ВПК. ЗМІ повідомляли, що Пекін допоміг ворогу суттєво наростити виробництво ударних дронів, які Росія запускає по українських містах.