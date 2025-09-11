Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, зараз єдиною стороною, яка набуває суттєві вигоди від війни в Україні, є Китай. При цьому вони ще й намагаються продемонструвати рівновіддаленість від країни-агресорки та країни-жертви.

Як наголосив Пендзин, лунали думки, що варто було б розірвати співробітництво з Китаєм. Але тут не варто забувати про низку речей. Китай – один із найбільших торгівельних партнерів України. Та й не секрет, звідки беруться усі запчастини та елементна база для виробництва тих же FPV-дронів.

Цілком ймовірно, що Китай використовуватиме війну в Україні під час торгівельної дискусії зі США. Навколо неї крутиться багато різних тем. Зокрема й те, як Європа будуватиме свої відносини з Китаєм. Вона може піти своїм шляхом. Або ж діятиме тут у співпраці зі США.

Враховуючи усе це, дискусії з диктатором Путіним про закінчення війни не мають особливого сенсу. Все це, ймовірно, буде вирішуватися від перемовин США та Китаю.

Путін не ухвалює серйозні рішення. Він їде за дозволом в Пекін. Пам'ятаєте, як Путін приїхав на Олімпіаду в Китай? А потім почалася повномасштабна війна. Зараз вони зустрілися на ШОС. І тепер полетіли дрони до Польщі. Ми бачимо, як формується другий полюс прийняття рішень у світовій політиці. А торгівельна політика США заганяє в "обійми" Китаю країни, які ніколи в житті там не були,

– зазначив Пендзин.

