Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, сейчас единственной стороной, которая приобретает существенные выгоды от войны в Украине, является Китай. При этом они еще и пытаются продемонстрировать равноудаленность от страны-агрессора и страны-жертвы.
Может ли Китай заставить Путина прекратить войну?
Как отметил Пендзин, звучали мысли, что стоило бы разорвать сотрудничество с Китаем. Но тут не стоит забывать о ряде вещей. Китай – один из крупнейших торговых партнеров Украины. И не секрет, откуда берутся все запчасти и элементная база для производства тех же FPV-дронов.
Вполне вероятно, что Китай будет использовать войну в Украине во время торговой дискуссии с США. Вокруг нее крутится много разных тем. В том числе и то, как Европа будет строить свои отношения с Китаем. Она может пойти своим путем. Или же будет действовать тут в сотрудничестве с США.
Учитывая все это, дискуссии с диктатором Путиным об окончании войны не имеют особого смысла. Все это, вероятно, будет решаться от переговоров США и Китая.
Путин не принимает серьезные решения. Он едет за разрешением в Пекин. Помните, как Путин приехал на Олимпиаду в Китай? А потом началась полномасштабная война. Сейчас они встретились на ШОС. И теперь полетели дроны в Польшу. Мы видим, как формируется второй полюс принятия решений в мировой политике. А торговая политика США загоняет в "объятия" Китая страны, которые никогда в жизни там не были,
– отметил Пендзин.
Китай поддерживает Россию
- Китай помогает России в войне против Украины. В свое время глава МИД Китая Ван И даже, по данным СМИ, сказал, что Пекин не может позволить России проиграть.
- Представитель ГУР Андрей Юсов заметил, что Китай не предоставляет России военную помощь. Но все остальное – это вопрос сложного дипломатического процесса.
- При этом Китай разрешает экспорт товаров двойного назначения, что усиливает российский ВПК. СМИ сообщали, что Пекин помог врагу существенно нарастить производство ударных дронов, которые Россия запускает по украинским городам.