Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, сейчас единственной стороной, которая приобретает существенные выгоды от войны в Украине, является Китай. При этом они еще и пытаются продемонстрировать равноудаленность от страны-агрессора и страны-жертвы.

Может ли Китай заставить Путина прекратить войну?

Как отметил Пендзин, звучали мысли, что стоило бы разорвать сотрудничество с Китаем. Но тут не стоит забывать о ряде вещей. Китай – один из крупнейших торговых партнеров Украины. И не секрет, откуда берутся все запчасти и элементная база для производства тех же FPV-дронов.

Вполне вероятно, что Китай будет использовать войну в Украине во время торговой дискуссии с США. Вокруг нее крутится много разных тем. В том числе и то, как Европа будет строить свои отношения с Китаем. Она может пойти своим путем. Или же будет действовать тут в сотрудничестве с США.

Учитывая все это, дискуссии с диктатором Путиным об окончании войны не имеют особого смысла. Все это, вероятно, будет решаться от переговоров США и Китая.

Путин не принимает серьезные решения. Он едет за разрешением в Пекин. Помните, как Путин приехал на Олимпиаду в Китай? А потом началась полномасштабная война. Сейчас они встретились на ШОС. И теперь полетели дроны в Польшу. Мы видим, как формируется второй полюс принятия решений в мировой политике. А торговая политика США загоняет в "объятия" Китая страны, которые никогда в жизни там не были,

– отметил Пендзин.

