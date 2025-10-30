Иллюзия окружения, – военный объяснил, что на самом деле происходит в Донецкой области

Российская пропаганда сообщает о якобы окружении важных украинских городов на поле боя. Однако в Силах обороны сообщают, что это выдумки кремлевского диктатора, хотя ситуация на фронте действительно нелегкая.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что уже не впервые звучат разговоры об окружении украинских войск, но ни разу этого еще не случилось. По его словам, когда наступала ситуация, что надо было уже отходить, украинские силы это делали.

"К большому сожалению, это происходило с боями и потерями. Это война – все не получается идеально или та, как было запланировано. Война вносит свои коррективы", – сказал он.

В окружении ли Силы обороны в Донецкой области?

Александр Мусиенко считает, если будут риски окружения наших сил на Донецком направлении, то их никто не будет оставлять там на произвол судьбы.

Там продолжаются довольно активные боевые действия. В контексте того, если мы проводим стратегически-оборонную операцию в Покровско-Мирноградской агломерации, то ее целью является удержание рубежей так долго, насколько это возможно, чтобы наносить максимальные потери врагу,

– отметил он.

По словам военнослужащего, эта оборонительная операция выполняет свои задачи. Однако это будет возможно до того момента, пока нашим войскам хватает сил, возможностей и ресурсов.

Какая ситуация на Покровском направлении: карта

На некоторых участках фронта враг может иметь численное преимущество, поэтому нашим силам приходится отступать на определенных рубежах, но в таких случаях не говорится об окружении.

Но российская пропаганда будет продолжать это рисовать. Не надо ожидать чего-то другого. Мы ведем информационное противодействие врагу. Конечно, ситуация несколько ухудшилась, враг имеет определенные тактические успехи и пытается создать иллюзию окружения, но фронт трансформируется,

– подчеркнул Мусиенко.

Он объяснил это тем, что большое количество рубежей обороны, которые раньше надо было контролировать только людьми, теперь можно заменить другими средствами, в том числе и благодаря развитию технологий.

Какова ситуация в Донецкой области?