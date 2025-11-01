В ОСУВ "Днепр" раскрыли, что означает "двойная осада" Купянска

На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои, а город оказался в так называемой "двойной осаде". Это означает, что дроны обеих сторон контролируют пространство настолько плотно, что обеспечить снабжение почти невозможно.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире 24 Канала объяснил, что такая ситуация возникла из-за активности беспилотников, которые перехватывают любые попытки подвоза ресурсов. В то же время тактика врага не меняется – россияне и дальше бросают в бой малые штурмовые группы.

Что означает "двойная осада" Купянска?

Термин "двойная осада" описывает ситуацию, когда дроны одновременно ограничивают действия обеих сторон. Из-за постоянного наблюдения и ударов беспилотников украинские и российские подразделения потеряли возможность беспрепятственно подвозить боеприпасы и пополнение. Купянск фактически находится в зоне, где логистика стала почти невозможной.

"В двойной осаде" – это если смотреть на ситуацию глазами дрона, задача которого обрезать инфраструктуру. Украинские дроны могут поражать россиян еще в десяти километрах от города, но и российские беспилотники достают до наших позиций,

– пояснил спикер.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Несмотря на усложненную логистику, российские войска продолжают действовать по старой схеме. Они и в дальнейшем используют малые штурмовые группы и бросают в бой пехоту без надлежащей поддержки техники. Такие атаки не приносят результата и заканчиваются значительными потерями для оккупантов.

Другие средства не работают, потому что все, что они пытаются использовать, уничтожается еще до выхода на позиции,

– подчеркнул Трегубов.

Россияне продолжают пытаться применять бронетехнику, однако попытки заканчиваются одинаково, ведь машины уничтожают украинские силы еще на подходах. Это свидетельствует о полном отсутствии гибкости в действиях врага. Украинские подразделения зато быстро адаптируются к изменениям и эффективно отражают атаки.

