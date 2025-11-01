Пастка з неба: що означає "подвійна облога" Куп'янська

На Куп'янському напрямку тривають запеклі бої, а місто опинилося у так званій "подвійній облозі". Це означає, що дрони обох сторін контролюють простір настільки щільно, що забезпечити постачання майже неможливо.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов у ефірі 24 Каналу пояснив, що така ситуація виникла через активність безпілотників, які перехоплюють будь-які спроби підвезення ресурсів. Водночас тактика ворога не змінюється – росіяни й далі кидають у бій малі штурмові групи.

Що означає "подвійна облога" Куп'янська?

Термін "подвійна облога" описує ситуацію, коли дрони одночасно обмежують дії обох сторін. Через постійне спостереження та удари безпілотників українські й російські підрозділи втратили можливість безперешкодно підвозити боєприпаси та поповнення. Куп'янськ фактично перебуває у зоні, де логістика стала майже неможливою.

"У подвійній облозі" – це якщо дивитися на ситуацію очима дрона, завдання якого обрізати інфраструктуру. Українські дрони можуть вражати росіян ще за десять кілометрів від міста, але і російські безпілотники дістають до наших позицій,

– пояснив речник.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Попри ускладнену логістику, російські війська продовжують діяти за старою схемою. Вони й надалі використовують малі штурмові групи та кидають у бій піхоту без належної підтримки техніки. Такі атаки не приносять результату і закінчуються значними втратами для окупантів.

Інші засоби не працюють, бо все, що вони намагаються використовувати, знищується ще до виходу на позиції,

– наголосив Трегубов.

Росіяни продовжують намагатися застосовувати бронетехніку, однак спроби закінчуються однаково, адже машини знищують українські сили ще на підходах. Це свідчить про повну відсутність гнучкості у діях ворога. Українські підрозділи натомість швидко адаптуються до змін і ефективно відбивають атаки.

