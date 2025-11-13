Финалистка фигурирует в коррупционном скандале: конкурс на руководителя "Оператора ГТС" остановили

В расследовании НАБУ относительно злоупотреблений в Энергоатоме фигурирует одна из финалисток конкурса на должность руководителя стратегического государственного предприятия. Из-за этого его официально остановили.

Детали в четверг, 13 ноября, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает 24 Канал. По данным СМИ, речь идет якобы об Оксане Кривенко.

Что известно о конкурсе "Оператора ГТС"?

По словам Свириденко, конкурс на должность руководителя государственного предприятия "Оператор ГТС" (Оператор газотранспортной системы Украины) официально остановлен.

Такое решение приняли в связи с коррупционным скандалом. Одна из финалисток конкурса фигурирует в материалах расследования НАБУ относительно возможных злоупотреблений в НАЭК "Энергоатом".

В таких условиях продолжение конкурсной процедуры несовместимо с принципами прозрачности, добропорядочности и доверия к процессу,

– отметила премьер-министр.

Кроме того, она добавила, что конкурс восстановят после дополнительной проверки добропорядочности его участников.

Кто именно фигурирует в расследовании НАБУ?