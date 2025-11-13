Укр Рус
24 Канал Новини України Фіналістка фігурує в корупційному скандалі: конкурс на керівника "Оператора ГТС" зупинили
13 листопада, 21:24
2

Фіналістка фігурує в корупційному скандалі: конкурс на керівника "Оператора ГТС" зупинили

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Конкурс на посаду керівника "Оператора ГТС" зупинили через корупційний скандал, в якому фігурує одна з фіналісток.
  • Ймовірно, йдеться про Оксану Кривенко.

У розслідуванні НАБУ щодо зловживань в "Енергоатомі" фігурує одна з фіналісток конкурсу на посаду керівника стратегічного державного підприємства. Через це його офіційно зупинили.

Деталі в четвер, 13 листопада, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає 24 Канал. За даними ЗМІ, йдеться нібито про Оксану Кривенко.

Дивіться також Операція "Мідас", друг президента та Че Гевара: хто є хто в масштабній схемі розкрадання мільйонів в енергетиці 

Що відомо про конкурс "Оператора ГТС"?

За словами Свириденко, конкурс на посаду керівника державного підприємства "Оператор ГТС" (Оператор газотранспортної системи України) офіційно зупинено.

Таке рішення ухвалили у зв'язку з корупційним скандалом. Одна з фіналісток конкурсу фігурує в матеріалах розслідування НАБУ щодо можливих зловживань у НАЕК "Енергоатом".

У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу,
– зауважила прем'єр-міністерка.

Окрім того, вона додала, що конкурс відновлять після додаткової перевірки доброчесності його учасників.

Хто саме фігурує в розслідуванні НАБУ?

  • Свириденко не назвала ім'я фіналістки, однак раніше ЗМІ писали про Оксану Кривенко, яка засвітилася на "плівках Міндіча" та була фігуранткою справи "Роттердам+".
  • До слова, Кривенко була радницею Германа Галущенка та працювала в НКРЕКП (Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).
  • Раніше "Економічна правда" писала, що Міненерго на чолі з Галущенком, а згодом і Світланою Гринчук нібито штучно затягувало конкурс і призначення нового голови "Оператора ГТС", просуваючи на цю посаду саме Кривенко.