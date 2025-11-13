Деталі в четвер, 13 листопада, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає 24 Канал. За даними ЗМІ, йдеться нібито про Оксану Кривенко.
Що відомо про конкурс "Оператора ГТС"?
За словами Свириденко, конкурс на посаду керівника державного підприємства "Оператор ГТС" (Оператор газотранспортної системи України) офіційно зупинено.
Таке рішення ухвалили у зв'язку з корупційним скандалом. Одна з фіналісток конкурсу фігурує в матеріалах розслідування НАБУ щодо можливих зловживань у НАЕК "Енергоатом".
У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу,
– зауважила прем'єр-міністерка.
Окрім того, вона додала, що конкурс відновлять після додаткової перевірки доброчесності його учасників.
Хто саме фігурує в розслідуванні НАБУ?
- Свириденко не назвала ім'я фіналістки, однак раніше ЗМІ писали про Оксану Кривенко, яка засвітилася на "плівках Міндіча" та була фігуранткою справи "Роттердам+".
- До слова, Кривенко була радницею Германа Галущенка та працювала в НКРЕКП (Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).
- Раніше "Економічна правда" писала, що Міненерго на чолі з Галущенком, а згодом і Світланою Гринчук нібито штучно затягувало конкурс і призначення нового голови "Оператора ГТС", просуваючи на цю посаду саме Кривенко.