Деталі в четвер, 13 листопада, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає 24 Канал. За даними ЗМІ, йдеться нібито про Оксану Кривенко.

Що відомо про конкурс "Оператора ГТС"?

За словами Свириденко, конкурс на посаду керівника державного підприємства "Оператор ГТС" (Оператор газотранспортної системи України) офіційно зупинено.

Таке рішення ухвалили у зв'язку з корупційним скандалом. Одна з фіналісток конкурсу фігурує в матеріалах розслідування НАБУ щодо можливих зловживань у НАЕК "Енергоатом".

У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу,

– зауважила прем'єр-міністерка.

Окрім того, вона додала, що конкурс відновлять після додаткової перевірки доброчесності його учасників.

Хто саме фігурує в розслідуванні НАБУ?