Детали в четверг, 13 ноября, сообщила премьер-министр 13 ноября сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает 24 Канал. По данным СМИ, речь идет якобы об Оксане Кривенко.
Что известно о конкурсе "Оператора ГТС"?
По словам Свириденко, конкурс на должность руководителя государственного предприятия "Оператор ГТС" (Оператор газотранспортной системы Украины) официально остановлен.
Такое решение приняли в связи с коррупционным скандалом. Одна из финалисток конкурса фигурирует в материалах расследования НАБУ относительно возможных злоупотреблений в НАЭК "Энергоатом".
В таких условиях продолжение конкурсной процедуры несовместимо с принципами прозрачности, добропорядочности и доверия к процессу,
– отметила премьер-министр.
Кроме того, она добавила, что конкурс восстановят после дополнительной проверки добродетели его участников.
Кто именно фигурирует в расследовании НАБУ?
- Свириденко не назвала имя финалистки, однако ранее СМИ писали о Оксане Кривенко, которая засветилась на "пленках Миндича" и была фигуранткой дела "Роттердам+".
- К слову, Кривенко была советницей Германа Галущенко и работала в НКРЕКП (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).
- Ранее "Экономическая правда" писала, что Минэнерго во главе с Галущенко, а впоследствии и Светланой Гринчук якобы искусственно затягивало конкурс и назначение нового главы "Оператора ГТС", продвигая на эту должность именно Кривенко.