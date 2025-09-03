Жена Медведчука выехала из Украины в сопровождении агента СБУ, – СМИ
- По данным журналистского расследования, Оксана Марченко покинула Украину 18 февраля 2022 года в сопровождении охранников и агента СБУ Валерия Туза, который помог ей пересечь границу.
- В Службе безопасности официально отрицают, что Туз является ее сотрудником, однако он получил должность в ведомстве после возвращения из Беларуси.
Оксана Марченко, жена скандального пророссийского политика Виктора Медведчука, покинула территорию Украины 18 февраля 2022 года. Тогда она пересекла украинско-белорусскую границу вместе с охранниками и, вероятно, по содействию сотрудника СБУ.
Среди сопровождения Марченко был и агент СБУ, который помог женщине выехать из Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал "Слідства.Інфо".
Что известно о побеге Оксаны Марченко за границу?
За несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину, Марченко отправилась на двух машинах в сторону Беларуси. На видео пересечения границы видно, как бывшая телеведущая проходит паспортный контроль в сопровождении мужчин в медицинских масках, после чего беспрепятственно покидает Украину.
Журналисты установили имена всех лиц, которые сопровождали женщину Медведчука. Один из охранников – Валерий Туз – никогда официально не работал в частных структурах семьи Медведчука.
В то же время с конца 2022-го до середины 2024 года он получал зарплату в Службе безопасности Украины.
Обратите внимание! Источники журналистов в спецслужбах утверждают, что Туз сотрудничал с СБУ и раньше, еще до официального трудоустройства, фактически выполняя роль двойного агента.
Именно он, по данным расследования, помог задержать Медведчука после начала вторжения.
Как ситуацию комментирует Служба безопасности?
В СБУ ответили, что "указанное лицо не является сотрудником СБУ". В то же время журналисты отмечают, что Туз после сопровождения Марченко в Беларусь вернулся в Украину и вскоре получил должность в ведомстве.
На момент выезда никаких ограничений для Оксаны Марченко не существовало. Хотя она вместе с мужем находилась под санкциями СНБО еще с 2021 года, подозрение ей объявили только в феврале 2023 – почти через год после побега.
Речь идет о деле о финансировании российских силовых структур. В СБУ объяснили, что подозрение смогли вручить только после сбора достаточных доказательств.
К слову, журналисты-расследователи отмечают, что после побега Оксаны Марченко остается немало невыясненного: как ей удалось пересечь границу без помех, было ли известно об этом руководству СБУ и почему подозрение женщине объявили только через год.
Сам Валерий Туз отказался общаться с журналистами, получить комментарий от самой Оксаны Марченко также не удалось.
Чем известна Оксана Марченко?
- Согласно журналистским расследованиям, супруги Виктора Медведчука и Оксаны Марченко приложили руку к распространению пророссийских нарративов в Украине.
- Они имели тесные связи с Путиным, сотрудничали с российскими спецслужбами и финансово поддерживали сепаратистов.
- По состоянию на ноябрь 2024 года, жена Виктора Медведчука владеет около 8% в нескольких компаниях холдинга "1+1" и является единоличной владелицей предприятия "Омега-TV". Еще в 2023 году суд арестовал ее активы в 18 компаниях на сумму более 5,6 миллиарда гривен.
- Согласно расследованию Bihus.Info, у семьи Медведчука-Марченко до сих пор не конфисковали имения. Более того – в этих зданиях продолжает работать полиция охраны, причем на коммерческой основе.