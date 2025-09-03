Оксана Марченко, дружина скандального проросійського політика Віктора Медведчука, залишила територію України 18 лютого 2022 року. Тоді вона перетнула українсько-білоруський кордон разом з охоронцями та, ймовірно, за сприяння співробітника СБУ.

Серед супроводу Марченко був і агент СБУ, який допоміг жінці виїхати з України. Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал "Слідства.Інфо".

Що відомо про втечу Оксани Марченко за кордон?

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Марченко вирушила двома автівками у бік Білорусі. На відео перетину кордону видно, як колишня телеведуча проходить паспортний контроль у супроводі чоловіків у медичних масках, після чого безперешкодно залишає Україну.

Журналісти встановили імена всіх осіб, які супроводжували жінку Медведчука. Один з охоронців – Валерій Туз – ніколи офіційно не працював у приватних структурах родини Медведчука.

Водночас із кінця 2022-го до середини 2024 року він отримував зарплату у Службі безпеки України.

Зверніть увагу! Джерела журналістів у спецслужбах стверджують, що Туз співпрацював з СБУ і раніше, ще до офіційного працевлаштування, фактично виконуючи роль подвійного агента.

Саме він, за даними розслідування, допоміг затримати Медведчука після початку вторгнення.

Як ситуацію коментує Служба безпеки?

В СБУ відповіли, що "зазначена особа не є співробітником СБУ". Водночас журналісти зазначають, що Туз після супроводу Марченко у Білорусь повернувся в Україну та невдовзі отримав посаду у відомстві.

На момент виїзду жодних обмежень для Оксани Марченко не існувало. Хоча вона разом із чоловіком перебувала під санкціями РНБО ще з 2021 року, підозру їй оголосили лише у лютому 2023 – майже через рік після втечі.

Йдеться про справу щодо фінансування російських силових структур. У СБУ пояснили, що підозру змогли вручити лише після збирання достатніх доказів.

До слова, журналісти-розслідувачі наголошують, що після втечі Оксани Марченко лишається чимало нез'ясованого: як їй вдалося перетнути кордон без перешкод, чи було відомо про це керівництву СБУ та чому підозру жінці оголосили лише через рік.

Сам Валерій Туз відмовився спілкуватися з журналістами, отримати коментар від самої Оксани Марченко також не вдалося.

Чим відома Оксана Марченко?