Дружина Медведчука виїхала з України у супроводі агента СБУ, – ЗМІ
- За даними журналістського розслідування, Оксана Марченко покинула Україну 18 лютого 2022 року в супроводі охоронців та агента СБУ Валерія Туза, який допоміг їй перетнути кордон.
- У Службі безпеки офіційно заперечують, що Туз є її співробітником, проте він отримав посаду у відомстві після повернення з Білорусі.
Оксана Марченко, дружина скандального проросійського політика Віктора Медведчука, залишила територію України 18 лютого 2022 року. Тоді вона перетнула українсько-білоруський кордон разом з охоронцями та, ймовірно, за сприяння співробітника СБУ.
Серед супроводу Марченко був і агент СБУ, який допоміг жінці виїхати з України. Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал "Слідства.Інфо".
Що відомо про втечу Оксани Марченко за кордон?
За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Марченко вирушила двома автівками у бік Білорусі. На відео перетину кордону видно, як колишня телеведуча проходить паспортний контроль у супроводі чоловіків у медичних масках, після чого безперешкодно залишає Україну.
Журналісти встановили імена всіх осіб, які супроводжували жінку Медведчука. Один з охоронців – Валерій Туз – ніколи офіційно не працював у приватних структурах родини Медведчука.
Водночас із кінця 2022-го до середини 2024 року він отримував зарплату у Службі безпеки України.
Зверніть увагу! Джерела журналістів у спецслужбах стверджують, що Туз співпрацював з СБУ і раніше, ще до офіційного працевлаштування, фактично виконуючи роль подвійного агента.
Саме він, за даними розслідування, допоміг затримати Медведчука після початку вторгнення.
Як ситуацію коментує Служба безпеки?
В СБУ відповіли, що "зазначена особа не є співробітником СБУ". Водночас журналісти зазначають, що Туз після супроводу Марченко у Білорусь повернувся в Україну та невдовзі отримав посаду у відомстві.
На момент виїзду жодних обмежень для Оксани Марченко не існувало. Хоча вона разом із чоловіком перебувала під санкціями РНБО ще з 2021 року, підозру їй оголосили лише у лютому 2023 – майже через рік після втечі.
Йдеться про справу щодо фінансування російських силових структур. У СБУ пояснили, що підозру змогли вручити лише після збирання достатніх доказів.
До слова, журналісти-розслідувачі наголошують, що після втечі Оксани Марченко лишається чимало нез'ясованого: як їй вдалося перетнути кордон без перешкод, чи було відомо про це керівництву СБУ та чому підозру жінці оголосили лише через рік.
Сам Валерій Туз відмовився спілкуватися з журналістами, отримати коментар від самої Оксани Марченко також не вдалося.
Чим відома Оксана Марченко?
- Згідно з журналістськими розслідуваннями, подружжя Віктора Медведчука та Оксани Марченко доклало руку до поширення проросійських наративів в Україні.
- Вони мали тісні зв'язки з Путіним, співпрацювали з російськими спецслужбами та фінансово підтримували сепаратистів.
- Станом на листопад 2024 року, дружина Віктора Медведчука володіє близько 8% у кількох компаніях холдингу "1+1" та є одноосібною власницею підприємства "Омега-TV". Ще у 2023 році суд арештував її активи в 18 компаніях на суму понад 5,6 мільярда гривень.
- Згідно з розслідуванням Bihus.Info, у сім’ї Медведчука-Марченко досі не конфіскували маєтки. Ба більше – в цих будівлях продовжує працювати поліція охорони, причому на комерційній основі.