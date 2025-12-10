Без отца остались две дочери: в Донецкой области на фронте погиб Олег Древецкий

В Донецкой области во время боевого задания погиб житомирянин Олег Древецкий. У защитника остались две дочери, брат и много друзей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет.

К теме Действовать, верить и благодарить: кто стоит за аббревиатурой ВСУ и почему мы часто имеем ложное представление об армии

Что известно о Герое – Олеге Древецком?

Олег Геннадьевич Древецкий родился в городе Житомире в 1987 году. Учился в СОШ №15 (ныне – лицей №15), а затем получил рабочую профессию сварщика в ПТУ №6.

После окончания учебы Олег работал вместе со старшим братом, который стал для него настоящим наставником и опорой, ведь ребята рано потеряли отца.

"Вместе они трудились на строительных площадках как городе Житомир, так и за пределами Украины. Вся семья была трудолюбивой и сплоченной – строительное дело стало их общей", – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что Олег Древецкий искренне любил природу: рыбалку, тихую охоту, отдых на свежем воздухе. Мужчина создал семью, став добрым, заботливым, любящим отцом для двух прекрасных дочерей.

Имел много друзей, был легким на подъем, открытым, искренним, всегда готовым помочь другим. Вместе с братом заботился о маме, для которой был нежным и внимательным сыном. Мечтал о счастливом будущем своих детей и всей семьи,

– рассказали в Житомирском городском совете о защитнике.

В августе 2025 Олег стал на защиту Украины, вступив в ряды ВСУ. Однако 23 ноября этого же года, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Сергеевка Донецкой области, он героически погиб, оставив после себя светлую память, глубокую боль утраты и пример настоящего мужества.

В вечной скорби остались родные, близкие и боевые побратимы Героя.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье, знакомым и друзьям Олега Древецкого из-за его внезапной гибели на фронте. Вечная память защитнику!

Тяжелые потери Украины в войне