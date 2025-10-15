Укр Рус
24 Канал Новости Украины Трагічна звістка для Івано-Франківщини: на фронті поліг боєць Олег Тимчишин
15 октября, 06:37
2

Трагическая весть для Ивано-Франковщины: на фронте погиб боец Олег Тимчишин

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • На фронте погиб житель Ивано-Франковской области, сержант Олег Тимчишин.
  • Прощание с военным состоится в Опрышевцах.

В Украине продолжается кровопролитная война за свободу и независимость. Отважные воины отдают жизнь за Родину, среди них и житель Ивано-Франковской области Олег Тимчишин.

О тяжелой утрате информирует 24 Канал со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Читайте также На 1,6 километра продвинулись ВСУ на отдельных направлениях, – Генштаб о ситуации под Покровском

Что известно о гибели и прощании с военным?

Община с грустью сообщила о гибели защитника – на войне погиб сержант Олег Тимчишин.

Вечером 14 октября в доме погибшего в Опрышевцах состоялась панихида.

Прощание и чин похорон пройдет на следующий день в среду в 10:000, сначала в доме Олега, а затем в церкви Святой великомученицы Параскевы УГКЦ на улице Ивана Блавацкого, 2-Г.

После богослужения воина похоронят на кладбище в Опрышевцах.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким павшего защитника. Вечная память и уважение Олегу Тимчишину!

Их жизнь оборвалась на фронте

  • Нацгвардеец Богдан Пахольчишин погиб 4 октября во время выполнения боевого задания в результате атаки вражеского дрона. Свой боевой путь он прошел через передовые позиции на Покровщине и Сумщине.

  • 2 октября в бою вблизи села Садки Сумской области погиб капитан ВСУ, командир подразделения Леонид Семенюк.

  • В конце сентября в районе Боровской Андреевки на Харьковщине погиб стрелок-снайпер из Киевской области Сергей Буряк.

  • Иван Михайлишин отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Он служил командиром экипажа беспилотных авиационных комплексов в 102-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны.