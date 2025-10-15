В Украине продолжается кровопролитная война за свободу и независимость. Отважные воины отдают жизнь за Родину, среди них и житель Ивано-Франковской области Олег Тимчишин.

О тяжелой утрате информирует 24 Канал со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Что известно о гибели и прощании с военным?

Община с грустью сообщила о гибели защитника – на войне погиб сержант Олег Тимчишин.

Вечером 14 октября в доме погибшего в Опрышевцах состоялась панихида.

Прощание и чин похорон пройдет на следующий день в среду в 10:000, сначала в доме Олега, а затем в церкви Святой великомученицы Параскевы УГКЦ на улице Ивана Блавацкого, 2-Г.

После богослужения воина похоронят на кладбище в Опрышевцах.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким павшего защитника. Вечная память и уважение Олегу Тимчишину!

Их жизнь оборвалась на фронте