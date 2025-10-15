Трагическая весть для Ивано-Франковщины: на фронте погиб боец Олег Тимчишин
- На фронте погиб житель Ивано-Франковской области, сержант Олег Тимчишин.
- Прощание с военным состоится в Опрышевцах.
В Украине продолжается кровопролитная война за свободу и независимость. Отважные воины отдают жизнь за Родину, среди них и житель Ивано-Франковской области Олег Тимчишин.
О тяжелой утрате информирует 24 Канал со ссылкой на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.
Что известно о гибели и прощании с военным?
Община с грустью сообщила о гибели защитника – на войне погиб сержант Олег Тимчишин.
Вечером 14 октября в доме погибшего в Опрышевцах состоялась панихида.
Прощание и чин похорон пройдет на следующий день в среду в 10:000, сначала в доме Олега, а затем в церкви Святой великомученицы Параскевы УГКЦ на улице Ивана Блавацкого, 2-Г.
После богослужения воина похоронят на кладбище в Опрышевцах.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким павшего защитника. Вечная память и уважение Олегу Тимчишину!
Их жизнь оборвалась на фронте
Нацгвардеец Богдан Пахольчишин погиб 4 октября во время выполнения боевого задания в результате атаки вражеского дрона. Свой боевой путь он прошел через передовые позиции на Покровщине и Сумщине.
2 октября в бою вблизи села Садки Сумской области погиб капитан ВСУ, командир подразделения Леонид Семенюк.
В конце сентября в районе Боровской Андреевки на Харьковщине погиб стрелок-снайпер из Киевской области Сергей Буряк.
Иван Михайлишин отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Он служил командиром экипажа беспилотных авиационных комплексов в 102-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны.