Трагічна звістка для Івано-Франківщини: на фронті поліг боєць Олег Тимчишин
- На фронті загинув мешканець Івано-Франківщини, сержант Олег Тимчишин.
- Прощання з військовим відбудеться в Опришівцях.
В Україні триває кровопролитна війна за свободу й незалежність. Відважні воїни віддають життя за Батьківщину, серед них і мешканець Івано-Франківської області Олег Тимчишин.
Про важку втрату інформує 24 Канал із посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
Що відомо про загибель та прощання з військовим?
Громада з сумом повідомила про загибель захисника – на війні загинув сержант Олег Тимчишин.
Увечері 14 жовтня в домі загиблого в Опришівцях відбулася панахида.
Прощання та чин похорону пройде наступного дня в середу о 10:000, спершу в домі Олега, а згодом у церкві Святої великомучениці Параскеви УГКЦ на вулиці Івана Блавацького, 2-Г.
Після богослужіння воїна поховають на кладовищі в Опришівцях.
24 Канал висловлює співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять і шана Олегу Тимчишину!
Їхнє життя обірвалося на фронті
Нацгвардієць Богдан Пахольчишин загинув 4 жовтня під час виконання бойового завдання внаслідок атаки ворожого дрона. Свій бойовий шлях він пройшов через передові позиції на Покровщині та Сумщині.
2 жовтня в бою поблизу села Садки на Сумщині загинув капітан ЗСУ, командир підрозділу Леонід Семенюк.
Наприкінці вересня в районі Борівської Андріївки на Харківщині поліг стрілець-снайпер із Київщини Сергій Буряк.
Іван Михайлишин віддав своє життя під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Він служив командиром екіпажу безпілотних авіаційних комплексів у 102-й окремій бригаді Сил територіальної оборони.