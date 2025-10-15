В Україні триває кровопролитна війна за свободу й незалежність. Відважні воїни віддають життя за Батьківщину, серед них і мешканець Івано-Франківської області Олег Тимчишин.

Про важку втрату інформує 24 Канал із посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Читайте також На 1,6 кілометра просунулися ЗСУ на окремих напрямках, – Генштаб про ситуацію під Покровськом Що відомо про загибель та прощання з військовим? Громада з сумом повідомила про загибель захисника – на війні загинув сержант Олег Тимчишин. Увечері 14 жовтня в домі загиблого в Опришівцях відбулася панахида. Прощання та чин похорону пройде наступного дня в середу о 10:000, спершу в домі Олега, а згодом у церкві Святої великомучениці Параскеви УГКЦ на вулиці Івана Блавацького, 2-Г. Після богослужіння воїна поховають на кладовищі в Опришівцях. 24 Канал висловлює співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять і шана Олегу Тимчишину! Їхнє життя обірвалося на фронті Нацгвардієць Богдан Пахольчишин загинув 4 жовтня під час виконання бойового завдання внаслідок атаки ворожого дрона. Свій бойовий шлях він пройшов через передові позиції на Покровщині та Сумщині.

2 жовтня в бою поблизу села Садки на Сумщині загинув капітан ЗСУ, командир підрозділу Леонід Семенюк.

Наприкінці вересня в районі Борівської Андріївки на Харківщині поліг стрілець-снайпер із Київщини Сергій Буряк.

Іван Михайлишин віддав своє життя під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Він служив командиром екіпажу безпілотних авіаційних комплексів у 102-й окремій бригаді Сил територіальної оборони.