Про важку втрату інформує 24 Канал із посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Що відомо про загибель та прощання з військовим?

Громада з сумом повідомила про загибель захисника – на війні загинув сержант Олег Тимчишин.

Увечері 14 жовтня в домі загиблого в Опришівцях відбулася панахида.

Прощання та чин похорону пройде наступного дня в середу о 10:000, спершу в домі Олега, а згодом у церкві Святої великомучениці Параскеви УГКЦ на вулиці Івана Блавацького, 2-Г.

Після богослужіння воїна поховають на кладовищі в Опришівцях.

24 Канал висловлює співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять і шана Олегу Тимчишину!

Їхнє життя обірвалося на фронті