В среду, 6 августа, вблизи Краматорска Донецкой области в результате вражеского обстрела погибла начальница передвижного отделения Укрпочты Ольга Бордунова. Российский FPV-дрон атаковал автомобиль компании.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу национального почтового оператора Игоря Смелянского. Вскоре, 10 августа, женщине могло бы исполниться 47 лет.

Смотрите также Погибли в один день: на фронте погибли полицейские Донетчины Алексей Балаба и Дмитрий Коробенко

Что известно о гибели работницы Укрпочты?

Российский дрон попал в автомобиль Укрпочты. Бойцы ВСУ, в частности 56-й бригады, боролись до последнего, чтобы спасти Ольгу.

Кроме того, ранен водитель Павла – необходимую помощь ему сейчас оказывают медики.

Пораженный автомобиль Укрпочты / Фото Игоря Смелянского

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ольги, ее сыну. Желаем сил выдержать эту невыносимую боль... Несмотря на все Укрпочта работает и остается рядом с украинцами вдоль всей линии фронта. Гордимся нашими почтовыми героями,

– написал Смелянский.

К слову, 6 августа российский дрон также попал в автомобиль национального почтового оператора на Херсонщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, вечером 6 августа противник обстрелял из ствольной артиллерии Никополь Днепропетровской области. Известно о 3 погибших, среди которых – 23-летний спасатель Даниил Хижняк, а также двое гражданских лиц. Кроме того, ранены 4 человека, в частности трое работников ГСЧС и гражданский мужчина.