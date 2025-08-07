У середу, 6 серпня, поблизу Краматорська на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу загинула начальниця пересувного відділення Укрпошти Ольга Бордунова. Російський FPV-дрон атакував автомобіль компанії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника національного поштового оператора Ігоря Смілянського. Незабаром, 10 серпня, жінці могло б виповнитися 47 років.

Дивіться також Загинули в один день: на фронті полягли поліцейські Донеччини Олексій Балаба і Дмитро Коробенко

Що відомо про загибель працівниці Укрпошти?

Російський дрон поцілив у автівку Укрпошти. Бійці ЗСУ, зокрема 56-ї бригади, боролися до останнього, аби врятувати Ольгу.

Окрім того, поранено водія Павла – необхідну допомогу йому наразі надають медики.

Уражений автомобіль Укрпошти / Фото Ігоря Смілянського

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Ольги, її синові. Бажаємо сил витримати цей нестерпний біль… Попри все Укрпошта працює і залишається поруч з українцями вздовж всієї лінії фронту. Пишаємось нашими поштовими героями,

– написав Смілянський.

До слова, 6 серпня російський дрон також поцілив у автомобіль національного поштового оператора на Херсонщині. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, увечері 6 серпня противник обстріляв зі ствольної артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Відомо про 3 загиблих, серед яких – 23-річний рятувальник Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб. Окрім того, поранені 4 людини, зокрема троє працівників ДСНС і цивільний чоловік.