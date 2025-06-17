Відділення "переїдуть"

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає 24 Канал. За його словами, "Укрпошта" працює над якнайшвидшим відновленням послуг.

Дивіться також У Києві на Нивках знаходять частини касетних боєприпасів

"Пенсіонери вже зранку питають про пенсії, тому ми робимо все можливе, аби якнайшвидше поновити роботу. Вже завтра відділення №03124 знову запрацює – щоправда, за новою адресою. Усі посилки буде передано", – повідомив Смілянський.

Натомість обслуговування клієнтів відділення №03126 тимчасово здійснюватиметься у відділенні №03061, поки тривають пошуки нового приміщення.

Пошкоджено відділення "Укрпошти" / Фото з фейсбуку Смілянського

Наслідки атаки по Києву

Унаслідок нічної атаки російських військ Київ зазнав масштабних руйнувань. Ворог випустив по столиці 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше 2 балістичні. В Солом'янському районі ракета влучила в багатоповерхівку, пройшовши всі дев'ять поверхів.

Станом на ранок 17 червня кількість постраждалих у Києві перевищила 114 осіб. Щонайменше 15 людей загинули, понад 68 – госпіталізовані. П'ятеро вважаються зниклими безвісти.