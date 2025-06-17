Про це пише 24 Канал із посиланням на Віталія Кличка.

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Росіяни намагаються вбити більше людей

На столичних Нивках екстренні служби знаходять частини касетних боєприпасів після ворожого удару по будинку. Кличко підкреслив, що, на щастя, ніхто не загинув.

Міський голова розповів про цікаву знахідку: дивіться відео Кличка

Віталій Кличко наголосив, що така знахідка – чергове свідчення геноциду, який чинить Росія проти українців.

Нагадаємо, що Росія здійснила масований обстріл українських міст, а Київ постраждав найбільше. У столиці зафіксовані удари по 27 локаціях.

Лише на столицю ворог випустив 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики. Серед атакованих локацій: об'єкти критичної інфраструктури, освітні заклади та житлові будинки.