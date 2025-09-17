В Киеве прокуратура будет ходатайствовать о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА Ольги Дроздовой. Ее обвиняют по делу о закупке овощерезок и стульев для укрытий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Обвиняемая якобы уехала на лечение

Во вторник, 16 сентября, в Днепровском районном суде Киева должно было состояться очередное судебное заседание по обвинению Ольги Дроздовой в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок и стульев для школьных укрытий.

Однако сама чиновница на заседание не явилась.

Вместо этого она подала ходатайство, в котором сообщила, что выехала в Турцию на лечение и в связи с опасением за свою жизнь из-за военного положения, поэтому хочет участвовать в судебных заседаниях через видеосвязь. Женщина предоставила в суд договор аренды жилья в Анталии на год,

– сообщили в прокуратуре.

Правоохранители напомнили, что обвиняемая и ранее неоднократно не появлялась на заседания – она объясняла это пребыванием на лечении.

На прошлом заседании прокурор просил применить к женщине принудительный привод, однако суд отказал. Поэтому на следующем заседании прокурор планирует ходатайствовать об объявлении ее в розыск и арест.

В чем еще обвиняют Ольгу Дроздову?