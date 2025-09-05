В "Супермаме" Александр Малеев появился с бывшей и нынешней женами. Роскошная жизнь прокурора вызвала ряд вопросов специальных служб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал "Слідство.Інфо".

Почему прокуратура не может уволить Малеева?

После проекта Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило в декларации Малеева ложные данные на миллионы гривен.

9 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подала его на увольнение, а уже 23 июля Офис генпрокурора издал соответствующий приказ.

Обратите внимание! Реализовать решение об увольнении Александра Малеева пока невозможно, ведь он ушел в отпуск по уходу за ребенком до сентября 2026 года.

Закон не позволяет увольнять работника, который находится в декретном отпуске.

Сам прокурор настаивает, что не согласен с выводами комиссии, и уже обжаловал решение в суде. Соответствующее производство открыто в Киевском окружном админсуде.

