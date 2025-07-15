Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала Олександра Малєєва на звільнення, пише Show 24 з посиланням на "Слідство. Інфо".

До слова Учасниця "Супермами" посадила за кермо неповнолітнього та поскандалила з поліцією

Олександр Малєєв був заступником керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Його дружина Ганна показала в шоу "Супермама" їхній елітний будинок в Бучі площею 130 квадратних метрів. Вона зазначила, що не цікавилась, скільки коштує його оренда. Водночас Олександр Малєєв не вказував цього житла в декларації. Журналісти припускають, що вартість може складати близько 3 тисячі доларів у місяць.



Будинок Малєєвих у Бучі / Скриншот з шоу "Супермама"

Подружжя живе на два міста – Київ та Одесу. Також у "Супермамі" взяла участь колишня дружина прокурора, Тетяна Малєєва. Вона повідомила, що ексчоловік орендує для неї квартиру за 15 тисяч гривень у місяць і допомагає фінансово, надаючи 30 тисяч гривень щомісяця. Цих витрат також немає в декларації Олександра Малєєва.

Прокурор також не задекларував витрати на пологи дружини у США. За даними журналістів, Ганна вилетіла до США на 35 тижні вагітності. Дитина народилась в Америці та здобула там громадянство. Жінка сказала, що оплатила переліт самостійно, а пологи покрив американський уряд.

Що вказано у декларації Олександра Малєєва?

Прокурор у 2024 році задекларував дві квартири в Одесі, орендовані квартири в Києві та Одесі. У квітні 2025 року завершилось будівництво ще однієї квартири в Одесі.

У власності Малєєвих та колишньої дружини прокурора – три авто: Hyundai Santa FE, Nissan Teana та орендований Ford Fiesta.

Загальний дохід Олександра Малєєва від Офісу Генпрокурора за 2024 рік становив понад 1 мільйон 344 тисячі гривень та страхові виплати у розмірі 15 тисячі гривень. На його банківських рахунках – 562 478 гривень та 2500 доларів готівкою.