Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Читайте также Ушел в декрет: киевского прокурора, который участвовал в "Супермаме", не могут уволить
Обвиняемая якобы уехала на лечение
Во вторник, 16 сентября, в Днепровском районном суде Киева должно было состояться очередное судебное заседание по обвинению Ольги Дроздовой в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок и стульев для школьных укрытий.
Однако сама чиновница на заседание не явилась.
Вместо этого она подала ходатайство, в котором сообщила, что выехала в Турцию на лечение и в связи с опасением за свою жизнь из-за военного положения, поэтому хочет участвовать в судебных заседаниях через видеосвязь. Женщина предоставила в суд договор аренды жилья в Анталии на год,
– сообщили в прокуратуре.
Правоохранители напомнили, что обвиняемая и ранее неоднократно не появлялась на заседания – она объясняла это пребыванием на лечении.
На прошлом заседании прокурор просил применить к женщине принудительный привод, однако суд отказал. Поэтому на следующем заседании прокурор планирует ходатайствовать об объявлении ее в розыск и арест.
В чем еще обвиняют Ольгу Дроздову?
- Начальница отдела Управления образования Днепровской РГА в августе 2025 года получила подозрение в другом уголовном производстве – по факту пособничества в завладении бюджетными деньгами организованной группой лиц при закупке генераторов для укрытий в учебных заведениях.
- По этому делу ей вручили ходатайство об избрании меры пресечения на 18 августа 2025 года. Сейчас известно, что женщина выехала из Украины за день до даты судебного заседания.
- Дроздова на вызовы следователей и прокуроров, а также на заседание, где ей должны были избирать меру пресечения, не пришла. 26 августа 2025 года в уголовном производстве по закупке генераторов ее объявили в розыск для задержания с целью принудительного привода в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.