Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Читайте також Пішов у декрет: київського прокурора, який брав участь у "Супермамі", не можуть звільнити
Обвинувачена нібито поїхала на лікування
У вівторок, 16 вересня, у Дніпровському районному суді Києва мало відбутися чергове судове засідання за обвинуваченням Ольги Дроздової у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі овочерізок та стільців для шкільних укриттів.
Однак сама посадовиця на засідання не з'явилася.
Натомість вона подала клопотання, в якому повідомила, що виїхала до Туреччини на лікування та у зв'язку з побоюванням за власне життя через воєнний стан, тому хоче брати участь у судових засіданнях через відеозв'язок. Жінка надала до суду договір оренди житла в Анталії на рік,
– повідомили в прокуратурі.
Правоохоронці нагадали, що обвинувачена і раніше неодноразово не з'являлась на засідання – вона пояснювала це перебуванням на лікуванні.
На минулому засідання прокурор просив застосувати до жінки примусовий привід, однак суд відмовив. Відтак на наступному засіданні прокурор планує клопотати про оголошення її в розшук та арешт.
У чому ще звинувачують Ольгу Дроздову?
- Начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА у серпні 2025 року отримала підозру в іншому кримінальному проваджені – за фактом пособництва у заволодінні бюджетними грошима організованою групою осіб під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах.
- У цій справі їй вручили клопотання про обрання запобіжного заходу на 18 серпня 2025 року. Наразі відомо, що жінка виїхала з України за день до дати судового засідання.
- Дроздова на виклики слідчих та прокурорів, а також на засідання, де їй мали обирати запобіжний захід, не прийшла. 26 серпня 2025 року у кримінальному провадженні щодо закупівлі генераторів її оголосили в розшук для затримання з метою примусового приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.