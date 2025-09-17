Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Обвинувачена нібито поїхала на лікування

У вівторок, 16 вересня, у Дніпровському районному суді Києва мало відбутися чергове судове засідання за обвинуваченням Ольги Дроздової у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі овочерізок та стільців для шкільних укриттів.

Однак сама посадовиця на засідання не з'явилася.

Натомість вона подала клопотання, в якому повідомила, що виїхала до Туреччини на лікування та у зв'язку з побоюванням за власне життя через воєнний стан, тому хоче брати участь у судових засіданнях через відеозв'язок. Жінка надала до суду договір оренди житла в Анталії на рік,

– повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці нагадали, що обвинувачена і раніше неодноразово не з'являлась на засідання – вона пояснювала це перебуванням на лікуванні.

На минулому засідання прокурор просив застосувати до жінки примусовий привід, однак суд відмовив. Відтак на наступному засіданні прокурор планує клопотати про оголошення її в розшук та арешт.

У чому ще звинувачують Ольгу Дроздову?