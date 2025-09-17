Укр Рус
24 Канал Новини України Закуповувала овочерізки для укриттів: обвинувачена посадовиця виїхала до Туреччини
17 вересня, 23:33
2

Закуповувала овочерізки для укриттів: обвинувачена посадовиця виїхала до Туреччини

Поліна Буянова
Основні тези
  • Начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольга Дроздова виїхала в Туреччину на лікування, не з'явившись на судове засідання щодо обвинувачення у розтраті коштів.
  • Дроздова також обвинувачується у пособництві в заволодінні бюджетними грошима під час закупівлі генераторів.

У Києві прокуратура клопотатиме про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольги Дроздової. Її обвинувачують у справі щодо закупівлі овочерізок та стільців для укриттів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Читайте також Пішов у декрет: київського прокурора, який брав участь у "Супермамі", не можуть звільнити 

Обвинувачена нібито поїхала на лікування

У вівторок, 16 вересня, у Дніпровському районному суді Києва мало відбутися чергове судове засідання за обвинуваченням Ольги Дроздової у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі овочерізок та стільців для шкільних укриттів.

Однак сама посадовиця на засідання не з'явилася.

Натомість вона подала клопотання, в якому повідомила, що виїхала до Туреччини на лікування та у зв'язку з побоюванням за власне життя через воєнний стан, тому хоче брати участь у судових засіданнях через відеозв'язок. Жінка надала до суду договір оренди житла в Анталії на рік, 
– повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці нагадали, що обвинувачена і раніше неодноразово не з'являлась на засідання – вона пояснювала це перебуванням на лікуванні.

На минулому засідання прокурор просив застосувати до жінки примусовий привід, однак суд відмовив. Відтак на наступному засіданні прокурор планує клопотати про оголошення її в розшук та арешт.

У чому ще звинувачують Ольгу Дроздову?

  • Начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА у серпні 2025 року отримала підозру в іншому кримінальному проваджені – за фактом пособництва у заволодінні бюджетними грошима організованою групою осіб під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах.
     
  • У цій справі їй вручили клопотання про обрання запобіжного заходу на 18 серпня 2025 року. Наразі відомо, що жінка виїхала з України за день до дати судового засідання.
     
  • Дроздова на виклики слідчих та прокурорів, а також на засідання, де їй мали обирати запобіжний захід, не прийшла. 26 серпня 2025 року у кримінальному провадженні щодо закупівлі генераторів її оголосили в розшук для затримання з метою примусового приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.