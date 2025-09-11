Путин убежден, что армия Украины истощится раньше, чем российская экономика почувствует серьезные удары. Это расчет, на который он опирается в своей политике войны, но он не учитывает внутренних рисков для собственной власти.

Ветеран армии США Пол Левандовский в эфире 24 Канала отметил, что эта логика является ошибочной. Он объяснил, что наибольшая опасность для Путина кроется не в темпах истощения армий или экономик, а в настроениях его ближайшего окружения.

Как Путин удерживает власть через олигархов и силовиков?

Левандовский отметил, что любая диктатура держится не на поддержке всего общества, а на узком кругу приближенных. Именно эти люди определяют устойчивость режима, и когда равновесие нарушается, диктатор теряет контроль.

Абсолютных диктаторов, которые имеют полную лояльность, очень мало. Они как будто стоят на вершине нестабильной пирамиды,

– объяснил ветеран армии США.

Именно поэтому, по его словам, ставка Путина на истощение Украины выглядит недальновидной. Угрозу для его власти могут создать те, кто сегодня обеспечивает ее сохранение – силовики и олигархи.

Могут ли олигархи и силовики устранить Путина?

Наибольшая опасность для Кремля может появиться тогда, когда его круг поддержки перестанет соглашаться с решениями. Если силовики или олигархи соберутся вместе и придут к выводу, что война вредит их интересам, это станет переломным моментом.

Когда критическая масса российских олигархов или силовиков соберется и скажет, что мы не можем продолжать действовать таким образом, тогда для Путина возникнут реальные угрозы,

– подчеркнул Пол Левандовский.

Он уточнил, что это может проявиться по-разному: от попытки устранить диктатора до ситуации, когда решения будут приниматься без его участия. По его мнению, такой сценарий может стать реальностью гораздо быстрее, чем многие ожидают.

Путин наказывает генералов и олигархов в России

В последние месяцы в России растет количество случаев, когда высокопоставленных генералов и чиновников лишают должностей, имущества или даже свободы. Это часть кампании, которая имеет целью держать элиты под контролем Кремля.

Путин все чаще сигнализирует, что больше не может просто давать пряники, а вынужден полагаться на кнут, то есть на угрозы и принуждение,

– отметил ветеран армии США.

Он подчеркнул, что такая система не может оставаться стабильной. Олигархи и силовики не относятся к группам, которых легко заставить к лояльности, и попытки Кремля удержать их силой только усиливают риски для режима.

Провокации дронами и финансовая слабость: что угрожает планам Путина