"ВСУ выдохнутся быстрее, чем экономика России": насколько реалистичен новый расчет Путина
- Путин считает, что украинская армия истощится раньше, чем российская экономика, но это не учитывает внутренних рисков для его власти.
- Ветеран армии США Пол Левандовский подчеркивает, что наибольшая угроза для Путина происходит от изменения настроений олигархов и силовиков, а не от истощения армии.
Путин убежден, что армия Украины истощится раньше, чем российская экономика почувствует серьезные удары. Это расчет, на который он опирается в своей политике войны, но он не учитывает внутренних рисков для собственной власти.
Ветеран армии США Пол Левандовский в эфире 24 Канала отметил, что эта логика является ошибочной. Он объяснил, что наибольшая опасность для Путина кроется не в темпах истощения армий или экономик, а в настроениях его ближайшего окружения.
Как Путин удерживает власть через олигархов и силовиков?
Левандовский отметил, что любая диктатура держится не на поддержке всего общества, а на узком кругу приближенных. Именно эти люди определяют устойчивость режима, и когда равновесие нарушается, диктатор теряет контроль.
Абсолютных диктаторов, которые имеют полную лояльность, очень мало. Они как будто стоят на вершине нестабильной пирамиды,
– объяснил ветеран армии США.
Именно поэтому, по его словам, ставка Путина на истощение Украины выглядит недальновидной. Угрозу для его власти могут создать те, кто сегодня обеспечивает ее сохранение – силовики и олигархи.
Могут ли олигархи и силовики устранить Путина?
Наибольшая опасность для Кремля может появиться тогда, когда его круг поддержки перестанет соглашаться с решениями. Если силовики или олигархи соберутся вместе и придут к выводу, что война вредит их интересам, это станет переломным моментом.
Когда критическая масса российских олигархов или силовиков соберется и скажет, что мы не можем продолжать действовать таким образом, тогда для Путина возникнут реальные угрозы,
– подчеркнул Пол Левандовский.
Он уточнил, что это может проявиться по-разному: от попытки устранить диктатора до ситуации, когда решения будут приниматься без его участия. По его мнению, такой сценарий может стать реальностью гораздо быстрее, чем многие ожидают.
Путин наказывает генералов и олигархов в России
В последние месяцы в России растет количество случаев, когда высокопоставленных генералов и чиновников лишают должностей, имущества или даже свободы. Это часть кампании, которая имеет целью держать элиты под контролем Кремля.
Путин все чаще сигнализирует, что больше не может просто давать пряники, а вынужден полагаться на кнут, то есть на угрозы и принуждение,
– отметил ветеран армии США.
Он подчеркнул, что такая система не может оставаться стабильной. Олигархи и силовики не относятся к группам, которых легко заставить к лояльности, и попытки Кремля удержать их силой только усиливают риски для режима.
Провокации дронами и финансовая слабость: что угрожает планам Путина
- Ночная атака "Шахедов" на Польшу показала медлительность реакции Запада. Несмотря на поднятие истребителей, в НАТО решили не считать инцидент атакой. Это создает риск, что подобные провокации могут повторяться и распространиться.
- В то же время Соединенные Штаты до сих пор не использовали все возможности для давления на Кремль. Самым уязвимым направлением является морской экспорт нефти через Балтийское и Черное моря, который обеспечивает России основную часть доходов. Перекрытие этих потоков существенно ограничило бы ее финансовые ресурсы.
- Российская экономика также сталкивается с внутренними проблемами. Запасы средств в бюджете могут иссякнуть уже в 2025–2026 годах. Кремль оказался перед дилеммой: либо снижать учетную ставку и запускать инфляцию, или сохранять финансовую стабильность, рискуя потерять возможность финансировать войну.