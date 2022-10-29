ОМОН из Тольятти пытал украинцев в Балаклее, – Монастырский

После деоккупации Вооруженными Силами населенных пунктов в Харьковской области начали появляться сообщения о том, какие преступления совершали россияне на неподконтрольных Киеву территориях. В Министерстве внутренних прав прокомментировали зверства россиян в Балаклее.

Случаи с пытками русскими солдатами мирных граждан, к сожалению, не являются чем-то уникальным. Однако глава МВД Денис Монастырский в эфире национального телемарафона заявил, что особенно может шокировать история с пыточной в Балаклее.

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Кто ответственен за пытки

Монастырский отметил, что россияне издевались над украинцами прямо-таки в местном полицейском участке. В камерах для пыток могли одновременно находиться до 40 человек.

Сотни людей проходили через одну эту пыточную в Балаклее. Бесспорно, применялся и электрический ток, и избиение, и издевательство,

– рассказал глава МВД.

С подобным украинская полиция сталкивалась, когда обнаружила пыточную в Донецкой области. Тогда удалось установить личности виновных захватчиков, поэтому у Монастырского есть оптимистическое видение ситуации с Балаклеей.



Глава МВД Украины Денис Монастырский / Фото МВД Украины

По его словам, уже известно, что украинцев в Харьковской области пытал ОМОН из Тольятти. Сейчас украинские силовики идентифицируют, кто лично участвовал в этом.

Нам очень помогают многие волонтеры, которые по обрывкам фоторафий предоставляют информацию нашей киберполиции. Это тоже материал для исследования. У нас есть более чем 25 тысяч аудиопереговоров оккупантов, где они также говорят о своих преступлениях. Это стоит проработать, и это не быстрый процесс,

– отметил министр.

Он также упомянул, что сейчас Украина ведет переговоры с международными партнерами, чтобы те помогли украинским силовикам с проработкой таких объемных массивов информации.

Освобождение Балаклеи: как это было и когда стало известно о пытках

Вооруженные Силы Украины зашли в населенные пункты в Харьковской области в начале сентября. Уже 8 числа Балаклея была полностью зачищена от оккупантов.

Убегая из Балаклеи россияне не успели прихватить тысячи военных документов и записей. Они теперь являются доказательствами их произвола и слабости. В записях говорилось о попытках захватчиков покалечить себя, чтобы не идти в бой.

Однако не это самое главное. Россиянам не удалось скрыть всех военных преступлений, которые они совершали в отношении украинцев в течение месяцев. В частности, один мужчина рассказал, как 46 дней был заключенным в Балаклее.

В настоящее время правоохранители обнаружили 23 пыточные в Харьковской области, одну – в Донецкой и 3 – в Херсонском регионе.

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