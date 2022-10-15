По предварительной версии следствия мужчин удерживали российские военнослужащие во время оккупации населенного пункта. Личности погибших пока неизвестны.

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Правоохранители обнаружили тела двух погибших в одной могиле на кладбище. По предварительной версии следствия, мужчин удерживали российские военные во время оккупации населенного пункта,

– сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

На телах погибших зафиксированы следы пыток: переломы костей черепа, челюсти и ребер.

Тело убитых направили на проведение судебно-медицинских экспертиз. Устанавливают все обстоятельства совершения оккупантами очередного военного преступления.

В Казачьей Лопане в одной могиле нашли тела двух мужчин со следами пыток / Фото Харьковская прокуратура

Освобождение Казачьей Лопани

Казачья Лопань расположена около границы с Россией. Потому после начала полномасштабной войны населенный пункт сразу оказался под оккупацией.

Россияне обустроили в поселке два своих штаба и ограничили передвижение людей по Казачьей Лопане. А также обустроили в населенном пункте две пыточные, где украинцев подвергали пыткам, изнасилованиям и избиениям. Особенно жестоко захватчики обращались с участниками АТО и ООС.

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