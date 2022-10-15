За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військовослужбовці під час окупації населеного пункту. Особи загиблих поки що невідомі.

Увага Масове поховання в Ізюмі: журналісти показали, як відбувається ексгумація тіл – шокуючі кадри

Правоохоронці знайшли тіла двох загиблих в одній могилі на цвинтарі. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту,

– повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

На тілах загиблих зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепа, щелепи та ребер.

Наразі тіла убитих направили на проведення судово-медичних експертиз. Встановлюють усі обставини скоєння окупантами чергового воєнного злочину.

У Козачій Лопані в одній могилі знайшли тіла двох чоловіків зі слідами тортур / Фото Харківська прокуратура

Звільнення Козачої Лопані

Козача Лопань розташоване біля кордону з Росією. Тому після початку повномасштабної війни населений пункт одразу опинився під окупацією.

Росіяни облаштували в селищі два своїх штаби й обмежили пересування людей Козачою Лопанню. А також облаштували в населеному пункті дві катівні, де українців піддавали тортурам, зґвалтуванням і побиттям. Особливо жорстоко загарбники поводилися з учасниками АТО й ООС.

Більше про це – окупанти викрали та катували ветерана АТО у Козачій Лопані: дивіться відео