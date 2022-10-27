Журналисты подробно изучили записи. Так, неназванный штабной офицер в блокноте писал не только о своих переживаниях, как вот желание вернуться в семью, но и координаты российских спецподразделений, записи звонков командиров, подробности боев, вел статистику погибших и уничтоженной техники.

Внимание Операция, с которой начиналось контрнаступление ВСУ: уникальные кадры увольнения Балаклеи

Также журналисты нашли отчеты о падении духа и дисциплины среди российских солдат и сепаратистов так называемых "Л/ДНР".

Документы нашли в одном из бункеров в Балаклее, где, вероятно, собиралось "руководство" оккупантов и ставшего командным центром. Это был старый автокомбинат на окраине города.

В общей сложности россияне оставили более двух тысяч страниц документов. Они раскрывают новые детали отступления России с северо-востока Украины в сентябре и то насколько хаотична внутренняя ситуация в русских подразделениях.

Полковник Попов руководил россиянами в Балаклее

В записях полковника Ивана Попова называют командующим русской армией, действовавшей в Балаклее. Попов и многие упомянутые старшие офицеры принадлежат к 11-му армейскому корпусу, части Балтийского флота русского флота. Издание отмечает, что согласно официальным данным, Попов принимал участие в Чеченской войне и во вторжении в Грузию в 2008 году.



Вероятно, именно Попов командовал россиянами в Балаклее / Фото Скриншот Reuters

В состав Балаклейских сил входил также комендант, ответственный за контроль над местным гражданским населением. В бумагах его называют псевдонимом "Гранит". Он руководил "фильтрационным центром", где издевались над гражданскими и допрашивали их электрошоком.

Здесь же содержали пленных украинских ветеранов. Один из них рассказал журналистам, что после того как его задержали, на него надели капюшон, избили и бросили в подвал, где он вместе с другими заложниками находился неделю.

Reuters также идентифицировали по меньшей мере 11 офицеров, присутствовавших на бункерных встречах в автокомбинате.

Списки личного состава доказывают, что вместе с бойцами 11-го армейского корпуса России воевали призывники из так называемой "ЛНР". Из документов следует, что им платили гораздо меньше, чем российским солдатам на одном направлении.

Так, в среднем российский сержант получал 202 084 рубля (3200 долларов или около 122 000 гривен) плюс премии,

В то время как сержант-сепаратист получал всего 91 200 рублей (1400 долларов или 54 000 гривен).

Руководитель одной из луганских "рот" в одном документе указал, что 8 его подчиненных были ранее судимы, в том числе за изнасилование и сексуальное насилие.

Новые детали начала контрнаступления ВСУ

В записной книжке неизвестного офицера упоминается наступление украинских военных на село Граково севернее Балаклеи 19 июля. Это был первый серьезный вызов для российских сил в этом районе.

В этот день офицер написал о вынужденном отступлении и требовании командующего Западным военным округом "Граково не сдавать".

Тогда россияне вернули оставленные позиции, но в результате семь человек погибли, 39 были ранены и 17 пропали без вести,

– говорится в отчете командира полковнику Попову.

21 июля Попов записал, что получил от ФСБ информацию о размещении трех установок HIMARS и то, что ВСУ установили местонахождение одного из командных постов и четырех составов.

Через три дня – 24 июля – в записной книжке появилось сообщение о гибели после удара HIMARS 12 россиян из 336-й бригады морской пехоты.

Следующие недели удары с американских комплексов продолжились.

Анализируя документы россиян, понятно, что армия оккупантов испытывала недостаток людей в подразделениях и имела значительные проблемы с техникой. Так, к концу августа по сравнению с концом июля у них осталось 2 беспилотника из 5, 3 БТР с 8 и 4 противотанковых комплекса "Фагот" из 24.

Один из последних текстов в записной книжке неизвестного офицера был написан в будущем: "Я уехал домой с 10.08.2023. Я уже дома со своей семьей. Хорошо провожу время в Хабаровске со своей семьей. С женой, своими девочками".

Освобождение Балаклеи: главное

Украинский флаг над Балаклеей снова был поднят 8 сентября.

Отступление россиян из Балаклеи местные описывают как хаос. Жители встретили ВСУ со слезами и объятиями.

В начале полномасштабной войны многие жители Балаклеи пропали без вести. Информации о них нет до сих пор. Ранее в городе проживало 28 тысяч человек, на момент деоккупации – 8 – 10 тысяч.

Последствия оккупации Балаклеи: видео, как выглядит город