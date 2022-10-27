Журналісти детально вивчили записи. Так, неназваний штабний офіцер у блокноті писав не лише про свої переживання, як от бажання повернутись до сім'ї, а й координати російських спецпідрозділів, записи дзвінків командирів, подробиці боїв, вів статистику загиблих і знищеної техніки.

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Також журналісти знайшли звіти про падіння духу та дисципліни серед російських солдатів та сепаратистів з так званих "Л/ДНР".

Документи знайшли в одному з бункерів у Балаклії, де, ймовірно, збиралося "керівництво" окупантів і який став командним центром. Це був старий автокомбінат на околиці міста.

Загалом росіяни залишили понад дві тисячі сторінок документів. Вони розкривають нові деталі відступу Росії з північного сходу України у вересні й те наскільки хаотичним є внутрішня ситуація у російських підрозділах.

Полковник Попов керував росіянами у Балаклії

У записах полковника Івана Попова називають командувачем російської армії, що діяла в Балаклії. Попов і багато згаданих старших офіцерів належать до 11-го армійського корпусу, частини Балтійського флоту російського флоту. Видання зазначає, що згідно з офіційними даними, Попов брав участь у Чеченській війні та у вторгненні в Грузію 2008 року.



Ймовірно, саме Попов командував росіянами у Балаклії / Фото Скриншот Reuters

До складу Балаклійських сил входив також комендант, відповідальний за контроль над місцевим цивільним населенням. У паперах його називають псевдонімом "Граніт". Він керував "фільтраційним центром", де знущались з цивільних і допитували їх електрошоком.

Тут же утримували полонених українських ветеранів. Один з них розповів журналістам, що після того, як його затримали, на нього вдягли капюшон, побили і кинули в підвал, де він разом з іншими заручниками перебував тиждень.

Reuters також ідентифікували щонайменше 11 офіцерів, які були присутні на бункерних зустрічах в автокомбінаті.

Списки особового складу доказують те, що разом з бійцями 11-го армійського корпусу Росії воювали призовники із так званої "ЛНР". З документів випливає, що їм платили значно менше, ніж російським солдатам на одному напрямку.

Так, в середньому російський сержант отримував 202 084 рублі (3200 доларів або близько 122 000 гривень) плюс премії,

Тоді як сержант-сепаратист отримував лише 91 200 рублів (1400 доларів або 54 000 гривень).

Керівник однієї з луганських "рот" в одному документі вказав, що 8 його підлеглих були раніше судимі, у тому числі за зґвалтування та сексуальне насильство.

Нові деталі початку контрнаступу ЗСУ

У записнику невідомого офіцера згадується наступ українських військових на село Гракове на північ від Балаклії 19 липня. Це був "перший серйозний виклик" для російських сил у цьому районі.

У цей день офіцер написав про вимушений відступ і вимогу командувача Західного військового округу "Граково не здавати".

Тоді росіяни повернули залишені позиції, але в результаті семеро людей загинули, 39 було поранено і 17 зникли безвісти,

– йдеться у звіті командира полковнику Попову.

21 липня Попов записав, що отримав від ФСБ інформацію про розміщення трьох установок HIMARS і те, що ЗСУ встановили місце розташування одного з командних постів та чотирьох складів.

Через три дні – 24 липня – у записнику з'явилося повідомлення про загибель після удару HIMARS 12 росіян із 336-ї бригади морської піхоти.

Наступні тижні удари з американських комплексів продовжилися.

Аналізуючи документи росіян зрозуміло, що армія окупантів відчувала нестачу людей у ​підрозділах і мала значні проблеми з технікою. Так, до кінця серпня у порівнянні з кінцем липня у них залишилося 2 безпілотники з 5, 3 БТР з 8 та 4 протитанкові комплекси "Фагот" з 24.

Один з останніх текстів у записнику невідомого офіцера був написаний у майбутньому: "Я поїхав додому з 10.08.2023 я вже вдома зі своєю родиною. Добре проводжу час у Хабаровську зі своєю родиною. Із дружиною, своїми дівчатками".

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