Израильский военный разбил статую Христа в Ливане: Нетаньяху и ЦАХАЛ отреагировали

В сети распространяли фото, на котором израильский солдат разбил статую Иисуса Христа в Ливане. Тель-Авив подтвердил правдивость снимка и начали расследование этого факта.

Фото обнародовал палестинский журналист Юнис Тирави на своей странице в соцсети Х.

Что известно о скандальном фото с израильским военным и статуей Христа?

Палестинский журналист указал, что на фотографии, которую он обнародовал, израильский солдат разбивает голову статуи Иисусу во время военной операции в южной части Ливана.

Израильский военный разбивает статую Иисуса Христа в Ливане / Фото с аккаунта Юниса Тирави в соцсети Х

Юнис Тирави также обнаружил, что разрушенный памятник, вероятно, принадлежит христианской общине города Дебел.

До уничтожения статуи сообщество опубликовало фото в фейсбуке и подкрепило сообщение высказыванием Иисуса перед распятием из Евангелия от Луки (23:34): "Отче, прости им, ибо не знают, что делают они".



Статуя Иисуса Христа принадлежала христианской общине города Дебел в Ливане / Фото с фейсбук-страницы Debel Alerts

По предварительным данным, израильский военный разбил статую Христа топором или кувалдой.

Мы, безусловно, осуждаем этот позорный поступок, поскольку он оскорбляет наши религиозные чувства и является нападением на наши священные убеждения,

– заявил в комментарии CNN заместитель главы муниципалитета Дебель Марун Нассиф.

Как отреагировали в Тель-Авиве на это фото и поступок солдата ЦАХАЛ?

В Армии обороны Израиля подтвердили, что на фото – действительно израильский солдат, который действовал на юге Ливана.

"ЦАХАЛ воспринимает этот инцидент с большой серьезностью и отмечает, что поведение солдата полностью не соответствует ценностям, ожидаемым от рода его войск", – написали в Армии обороны Израиля.

Инцидент расследует Командование Северного округа ЦАХАЛ и сейчас рассматривает его через цепь командования. Израильская армия пообещала принять соответствующие меры против причастных к вандализму в соответствии с результатами расследования.

ЦАХАЛ работает над тем, чтобы помочь общине восстановить статую и поставить ее на место. Армия обороны Израиля действует с целью уничтожения террористической инфраструктуры, созданной "Хезболлой" на юге Ливана, и не намерена наносить ущерб гражданской инфраструктуре, включая религиозные здания или религиозные символы,

– говорится в сообщении.

Также на инцидент отреагировал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что был шокирован и расстроен, узнав, что солдат ЦАХАЛ повредил религиозную достопримечательность на юге Ливана.

"Я строжайше осуждаю этот поступок. Военные органы проводят уголовное расследование по этому инциденту и примут соответствующие строгие дисциплинарные меры против виновника", – заверил глава израильского правительства.

Он также выразил сожаление по поводу этого инцидента и любого оскорбления, причиненного верующим в Ливане и по всему миру.

Что сейчас происходит между Израилем и Ливаном?