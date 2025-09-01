Во время операции Сил обороны в Курской области местные жители не слишком беспокоились действиями собственных военных в Украине. Даже в такой момент их волновало совсем другое.

Эксклюзивными деталями об этом в интервью для 24 Канала поделился журналист из Ирландии Кейлин Робертсон. Он поделился, что россияне удивительно удивили его своими ответами относительно войны России против Украины.

Смотрите также В КНДР показали пропагандистский фильм об участии их армии в боях на Курщине

Что удивило ирландского журналиста на Курщине?

Кейлин Роберстон был одним из первых журналистов, который попал в Курскую область во время операции Вооруженных сил Украины. Он поделился несколькими воспоминаниями, которые больше всего поразили его на российской территории.

Мы были в торговом центре, который ограбили россияне, что довольно показательно. Я спросил их о мнении относительно Украины и войны, и они жаловались на отсутствие мобильной связи, невозможность зайти в соцсети и другие собственные неудобства. Им было безразлично, что они делают с Украиной,

– рассказал Кейлин Робертсон.

Когда украинский солдат спросил местных, как, по их мнению, чувствуют себя украинцы из-за действий России, те только пожимали плечами. Журналист подчеркнул – россияне принципиально равнодушны к человеческой жизни, если это не касается их самих.

Разговоры о войне были унизительными для россиян, поэтому в конце концов российские власти объявили Кейлина Робертсона в международный розыск за то, что он приехал и рассказал все это.

"Очень показательно было то, россияне не говорили, что им обидно из-за войны, что их президент не должен был этого начинать – лишь раздражались, потому что они не могут делать телефонные звонки. Это были обычные гражданские женщины и мужчины", – отметил журналист.

Робертсон также отметил, что сразу бросилась в глаза разница в менталитете украинцев и россиян. Его поездка в Курскую область доказала, что российский народ очень неорганизованный из-за беспорядка в стране. К тому же россияне воюют за деньги и их не беспокоит, что они вторглись в чужую страну. Зверства на фронте – привычное дело для оккупантов, собственно, даже к своим военным они относятся пренебрежительно.

Операция ВСУ на Курщине: главное