Укр Рус
24 Канал Новини України Журналіст з Ірландії відповів, чим його шокували росіяни під час поїздки на Курщину
1 вересня, 20:25
3

Журналіст з Ірландії відповів, чим його шокували росіяни під час поїздки на Курщину

Віра Коновал
Основні тези
  • Ірландський журналіст Кейлін Робертсон був шокований байдужістю місцевих жителів Курської області до війни в Україні, яких більше турбували власні незручності.
  • Робертсона оголосили у міжнародний розшук за його висвітлення подій, які тоді відбувалися на Курщині. 

Під час операції Сил оборони у Курській області місцеві мешканці не надто турбувалися діями власних військових в Україні. Навіть у такий момент їх хвилювало зовсім інше.

Ексклюзивними деталями про це в інтерв'ю для 24 Каналу поділився журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон. Він поділився, що росіяни напрочуд здивували його своїми відповідями щодо війни Росії проти України. 

Дивіться також У КНДР показали пропагандистський фільм про участь їхньої армії у боях на Курщині 

Що здивувало ірландського журналіста на Курщині?

Кейлін Роберстон був одним з перших журналістів, який потрапив у Курську область під час операції Збройних сил України. Він поділився кількома спогадами, які найбільше вразили його на російській території.

Ми були у торговому центрі, який пограбували росіяни, що досить показово. Я запитав їх про думку щодо України та війни, і вони скаржились на відсутність мобільного зв'язку, неможливість зайти у соцмережі та інші власні незручності. Їм було байдуже, що вони роблять з Україною, 
– розповів Кейлін Робертсон.

Коли український солдат запитав місцевих, як, на їхню думку, почуваються українці через дії Росії, ті лише знизували плечима. Журналіст підкреслив – росіяни принципово байдужі до людського життя, якщо це не стосується їх самих. 

Розмови про війну були принизливими для росіян, тож зрештою російська влада оголосила Кейліна Робертсона у міжнародний розшук за те, що він приїхав й розповів усе це. 

"Дуже показово було те, росіяни не казали, що їм прикро через війну, що їхній президент не мав цього розпочинати – лиш дратувалися, бо вони не можуть робити телефонні дзвінки. Це були звичайні цивільні жінки і чоловіки", – зазначив журналіст.

Робертсон також зауважив, що одразу впала у вічі різниця у менталітеті українців та росіян. Його поїздка на Курщину довела, що російський народ дуже неорганізований через безлад у країні. До того ж росіяни воюють за гроші та їх не турбує, що вони вдерлися у чужу країну. Звірства на фронті – звичне діло для окупантів, власне, навіть до своїх військових вони ставляться зневажливо.

Операція ЗСУ на Курщині: головне

  • 6 серпня 2024 року українські військові перетнули російський кордон поблизу міста Суджа. Вони стрімко просунулися та вже за кілька діб контролювали кілька сотень квадратних кілометрів.

  • Наступ Сил оборони зрештою зірвав плани росіян щодо формування нового удару на Сумську та Харківську області, про що неодноразово говорив президент України Володимир Зеленський, а також представники військового командування.

  • У березні 2025 року Генштаб ЗСУ повідомив про відхід українських військових з Суджі. Попри заяви російського командування про відновлення контролю над усією Курською областю, бої на цій ділянці тривають досі. 