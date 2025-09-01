Ексклюзивними деталями про це в інтерв'ю для 24 Каналу поділився журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон. Він поділився, що росіяни напрочуд здивували його своїми відповідями щодо війни Росії проти України.

Дивіться також У КНДР показали пропагандистський фільм про участь їхньої армії у боях на Курщині

Що здивувало ірландського журналіста на Курщині?

Кейлін Роберстон був одним з перших журналістів, який потрапив у Курську область під час операції Збройних сил України. Він поділився кількома спогадами, які найбільше вразили його на російській території.

Ми були у торговому центрі, який пограбували росіяни, що досить показово. Я запитав їх про думку щодо України та війни, і вони скаржились на відсутність мобільного зв'язку, неможливість зайти у соцмережі та інші власні незручності. Їм було байдуже, що вони роблять з Україною,

– розповів Кейлін Робертсон.

Коли український солдат запитав місцевих, як, на їхню думку, почуваються українці через дії Росії, ті лише знизували плечима. Журналіст підкреслив – росіяни принципово байдужі до людського життя, якщо це не стосується їх самих.

Розмови про війну були принизливими для росіян, тож зрештою російська влада оголосила Кейліна Робертсона у міжнародний розшук за те, що він приїхав й розповів усе це.

"Дуже показово було те, росіяни не казали, що їм прикро через війну, що їхній президент не мав цього розпочинати – лиш дратувалися, бо вони не можуть робити телефонні дзвінки. Це були звичайні цивільні жінки і чоловіки", – зазначив журналіст.

Робертсон також зауважив, що одразу впала у вічі різниця у менталітеті українців та росіян. Його поїздка на Курщину довела, що російський народ дуже неорганізований через безлад у країні. До того ж росіяни воюють за гроші та їх не турбує, що вони вдерлися у чужу країну. Звірства на фронті – звичне діло для окупантів, власне, навіть до своїх військових вони ставляться зневажливо.

Операція ЗСУ на Курщині: головне