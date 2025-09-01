Ексклюзивними деталями про це в інтерв'ю для 24 Каналу поділився журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон. Він поділився, що росіяни напрочуд здивували його своїми відповідями щодо війни Росії проти України.
Що здивувало ірландського журналіста на Курщині?
Кейлін Роберстон був одним з перших журналістів, який потрапив у Курську область під час операції Збройних сил України. Він поділився кількома спогадами, які найбільше вразили його на російській території.
Ми були у торговому центрі, який пограбували росіяни, що досить показово. Я запитав їх про думку щодо України та війни, і вони скаржились на відсутність мобільного зв'язку, неможливість зайти у соцмережі та інші власні незручності. Їм було байдуже, що вони роблять з Україною,
– розповів Кейлін Робертсон.
Коли український солдат запитав місцевих, як, на їхню думку, почуваються українці через дії Росії, ті лише знизували плечима. Журналіст підкреслив – росіяни принципово байдужі до людського життя, якщо це не стосується їх самих.
Розмови про війну були принизливими для росіян, тож зрештою російська влада оголосила Кейліна Робертсона у міжнародний розшук за те, що він приїхав й розповів усе це.
"Дуже показово було те, росіяни не казали, що їм прикро через війну, що їхній президент не мав цього розпочинати – лиш дратувалися, бо вони не можуть робити телефонні дзвінки. Це були звичайні цивільні жінки і чоловіки", – зазначив журналіст.
Робертсон також зауважив, що одразу впала у вічі різниця у менталітеті українців та росіян. Його поїздка на Курщину довела, що російський народ дуже неорганізований через безлад у країні. До того ж росіяни воюють за гроші та їх не турбує, що вони вдерлися у чужу країну. Звірства на фронті – звичне діло для окупантів, власне, навіть до своїх військових вони ставляться зневажливо.
Операція ЗСУ на Курщині: головне
6 серпня 2024 року українські військові перетнули російський кордон поблизу міста Суджа. Вони стрімко просунулися та вже за кілька діб контролювали кілька сотень квадратних кілометрів.
Наступ Сил оборони зрештою зірвав плани росіян щодо формування нового удару на Сумську та Харківську області, про що неодноразово говорив президент України Володимир Зеленський, а також представники військового командування.
У березні 2025 року Генштаб ЗСУ повідомив про відхід українських військових з Суджі. Попри заяви російського командування про відновлення контролю над усією Курською областю, бої на цій ділянці тривають досі.